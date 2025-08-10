Agosto sigue seco y con amplias variaciones térmicas: se espera otra semana sin lluvias en la Provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El mes de agosto mantiene su patrón característico en la provincia de Buenos Aires: mañanas frías, tardes templadas y una marcada ausencia de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este domingo 10 a las 6:15 su pronóstico, anticipando una semana con temperaturas variables pero sin precipitaciones a la vista.

En Nueve de Julio, al igual que en buena parte del centro bonaerense, se espera una amplitud térmica notable, con mañanas frescas y tardes agradables, sobre todo en la primera mitad de la semana. Los registros previstos por el SMN son:

Domingo: mínima de 5 ° y máxima de 18 °

Lunes: 8 ° / 19 °

Martes: 10 ° / 20 °

Miércoles: 10 ° / 15 °

Jueves: 6 °/ 13 °

Viernes: 6 °C / 15 °

Sábado y domingo: 9 ° / 14 °

Este comportamiento térmico, con máximas que alcanzan o superan los 20 grados a mitad de semana y luego caen abruptamente a valores más típicos del invierno, responde al avance de un nuevo frente frío previsto para el miércoles por la noche, que traerá un giro del viento al sur y un ambiente más fresco y ventoso desde el jueves.

El domingo se presentó con sol pleno y temperaturas en aumento hacia la tarde. Lo mismo se espera para el lunes y el martes, que tendrán condiciones casi primaverales en horas diurnas, con viento norte moderado y cielos mayormente despejados.

Un agosto sin agua a la vista

Más allá del marcado descenso térmico previsto para el jueves y viernes, no se anticipan lluvias para toda la semana. La tendencia indica que agosto podría cerrar con un déficit de precipitaciones significativo, tanto en el AMBA como en el interior bonaerense.

Algunos ya miran hacia fin de mes esperando el tradicional fenómeno de la “tormenta de Santa Rosa”, que suele traer actividad eléctrica y lluvias a fines de agosto. Pero por ahora, los modelos de pronóstico no muestran señales de inestabilidad concreta en el corto plazo.

Mientras tanto, el sol y los cambios térmicos seguirán marcando el ritmo de este mes invernal atípico, que alterna entre mañanas heladas y tardes agradables, sin una gota de agua sobre el horizonte.