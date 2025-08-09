sábado, agosto 9, 2025
Efemérides

Día internacional de los pueblos indígenas: Un llamado a la inclusión y el respeto

Hoy 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 49/214.

0
Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha importante para reconocer y valorar las culturas y contribuciones de estos pueblos en todo el mundo. La UNESCO y las Naciones Unidas destacan la importancia de proteger los derechos y tradiciones de los pueblos indígenas, quienes enfrentan desafíos significativos en áreas como la educación, la salud y el acceso a la tecnología.

Los pueblos indígenas tienen una rica diversidad cultural y lingüística que es fundamental preservar y promover. Es importante garantizar que tengan acceso a la educación y la tecnología para mejorar sus oportunidades y calidad de vida. También es fundamental proteger sus derechos humanos y territoriales, ya que tienen derecho a sus territorios y recursos naturales. En nuestro país, se están llevando a cabo iniciativas para promover la educación intercultural bilingüe y la inclusión de las perspectivas indígenas en la educación. Es importante seguir trabajando juntos para apoyar y valorar a los pueblos indígenas en todo el mundo. Al promover la inclusión y la igualdad en todos los ámbitos, podemos ayudar a que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno potencial.

