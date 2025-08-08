Día internacional del gato: Un tributo a nuestros amigos felinos

- Advertisement -

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a rendir homenaje a estos animales tan especiales y queridos por muchos. Los gatos son conocidos por su independencia, agilidad y curiosidad, y son considerados compañeros leales y afectuosos por millones de personas en todo el mundo. La celebración de este día tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la protección y el cuidado de los gatos, así como promover la adopción de gatos sin hogar y apoyar a las organizaciones que trabajan para mejorar la vida de estos animales.

Los gatos son animales muy especiales que aportan alegría y compañía a nuestras vidas, y es importante reconocer su valor y significado en nuestras sociedades. En este día, se invita a todos a reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger a estos animales, y a considerar la adopción de un gato si se está preparado para ofrecerle un hogar amoroso y responsable. El Día Internacional del Gato se celebra el 8 de agosto desde 2002, cuando la organización International Cat Care (antes conocida como Feline Welfare Alliance) decidió dedicar un día a estos animales. Sin embargo, también se celebran otros días dedicados a los gatos en diferentes fechas, como el 29 de octubre en Estados Unidos.