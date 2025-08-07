Día mundial de los faros: Un tributo a la señalización marítima

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día Mundial de los Faros se celebra el 7 de agosto para reconocer y divulgar la importancia de estas estructuras en la señalización marítima. Los faros son construcciones en forma de torre con un sistema de iluminación que guía a las embarcaciones en noches y días de tormenta, generalmente ubicados en entradas de puertos, islotes y costas con arrecifes.

Este día mundial surgió en Estados Unidos como el Día Nacional del Faro, conmemorando la firma de la Ley para el Establecimiento y el Apoyo de Faros en 1789. Posteriormente, varios países se unieron a esta celebración, denominándola Día Mundial del Faro o Lighthouse Day. Entre los faros más emblemáticos se encuentran el Faro Peggys Point en Canadá, el Faro del Arrecife de Deadalus en Egipto y el Faro de Hércules en España, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En Argentina, se destacan el Faro San Juan de Salvamento, conocido como el “Faro del fin del mundo”, y el Faro Punta Mogotes en Mar del Plata.