Día del maratonista Argentino: Un tributo a la gloria olímpica

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Maratonista Argentino se celebra el 7 de agosto en conmemoración a dos logros históricos en los Juegos Olímpicos. Ese día, en 1932, Juan Carlos Zabala ganó la maratón olímpica en Los Ángeles con un tiempo de 2:31:36, convirtiéndose en el maratonista más joven en ganar una medalla de oro olímpica con solo 19 años.

Dieciséis años después, en 1948, Delfo Cabrera repitió la hazaña en los Juegos Olímpicos de Londres, cruzando la meta en 2:34:51. Ambos atletas son considerados pioneros en el atletismo argentino y su legado sigue siendo recordado y celebrado en la comunidad maratonista. La fecha se eligió debido a la coincidencia de estas dos medallas de oro obtenidas por atletas argentinos en la misma fecha, pero con 16 años de diferencia. Su dedicación y perseverancia en el deporte son un ejemplo para las generaciones futuras de maratonistas argentinos.