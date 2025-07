Cuando los intereses personales prevalecen…

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Sr. Director

Cadena Nueve

Nos dirigimos a ese medio a los fines de solicitarle haga bien en publicar la siguiente consideración ante la ausencia en la Alianza Fuerza Patria de nuestro espacio que lidera Guillermo Moreno.

Siento que es necesario hacer una profunda reflexión cuando se configura está situación y se priorizan los intereses personales sobre los generales…sobre el bienestar común traduciéndose en un comportamiento egoísta de parte de quien incurre en esta actitud y humildemente siento que esto sucedió cuando desde Fuerza Patria nos coartan la posibilidad de participar activamente dentro de un espacio político del cual Principios y Valores forma parte a nivel nacional y provincial…en dónde lograr la unidad de las distintas agrupaciones que la conforman no era una opción sino un acto de grandeza y responsabilidad política.-

Lo cual sucede porque hace mucho tiempo que no se promueve el dialogo ni la participación ciudadana dentro de esos espacios tan valiosos; porque están digitado por personas enquistadas en estos espacios que no hacen más que mirarse su propio ombligo y cuidar sus intereses personales dejando de lado la responsabilidad cívica real que estás funciones públicas implican para aquellos que ocupan estos cargos públicos en la comunidad de 9 de julio…como así también se dejan de lado personas idóneas, honestas, con ganas de trabajar activamente en equipo al estar siempre las mismas personas en roles diferentes, rotando cargos y funciones que implican una gran responsabilidad política y social; si se ejercieran con real responsabilidad y compromiso social, hecho que hace años no ocurre en este espacio a nivel local… Se olvidan que son cargos electivos elegidos democráticamente por nuestra ciudadanía y que al perpetuarse en el tiempo se desvirtúa el propósito para el cual fueron elegidos; sin más; tenemos una senadora provincial, cuya gestión política en beneficio de nuestra comunidad ha sido muy pobre, casi nula y no ha

trascendido la realización de ninguna gestión política concreta que se traduzca en beneficio y que priorice el bien común de los ciudadanos de esta bellísima comunidad, como así también su actividad parlamentaria dentro del recinto corre, lamentablemente la misma suerte; y por ello; se torna sumamente necesario en estos tiempos de complejidad social, económica y política; la apertura, expansión y renovación de dichos espacios con compañeros idóneos honestos que si los hay dentro de Fuerza Patria y son muy valiosos, pero que hoy están liderados por alguien con intereses que se tornan mezquinos al condicionar y/o impedir y/o excluir con argumentos que resultan arbitrarios y antidemocráticos, la participación política de gente nueva…con ganas de trabajar en equipo en beneficio de esta amada comunidad a la cual pertenezco; porque la actividad política es la única herramienta a través de la cual se puede promover y fortalecer el bienestar común en beneficio de todos.

Asimismo, y finalizando este descargo ejerciendo el derecho que me asiste y nos asiste a todos los ciudadanos de nuestra comunidad de manifestarse públicamente.

Quiero agradecer infinitamente a todas aquellas personas que nos dieron su aval para que nuestra participación activa sea posible.

Saludo atte.

Dra. Gilda Cano