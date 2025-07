Matías Berzel, “El Gran Beker”, llega a Nueve de Julio con su magia para toda la familia

Este martes 22 de julio, Matías Berzel, conocido artísticamente como “El Gran Beker”, se presentará en la Biblioteca José Ingenieros de Nueve de Julio, ofreciendo un espectáculo de magia para toda la familia. Con un estilo único, que mezcla ilusionismo, humor y una mirada profunda sobre la vida, el mago promete cautivar tanto a grandes como a chicos con su habilidad para hacer lo imposible posible.

En una entrevista en ‘Despertate’ programa radial matutino líder de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Matías compartió el origen de su personaje y cómo la magia se convirtió en su modo de vida: “La magia nació en mí mientras viajaba por Bolivia. Yo ya había estudiado, pero fue allí donde entendí que podía vivir de esto. La magia fue el canal perfecto para llegar a la gente y, además, me permitió conocer diferentes culturas”, comentó.

Un homenaje a su madre y a la magia

El nombre “El Gran Beker” tiene una raíz personal: el apellido Beker es el de su madre, a quien Matías eligió honrar de esta manera. “Becker suena bien y tiene una historia familiar que quiero recordar. Es un homenaje a ella, quien me introdujo en el mundo de la magia de manera indirecta”, reveló. Ella se disfrazó de maga en el cierre de fin de año de mi salita del jardín. Una fiesta que me marcó, recordó el artista.

Magia sobre ruedas

Matías no solo lleva su magia sobre el escenario, sino también por todo el país. Desde hace más de un año, se encuentra viviendo y viajando en su camión motorhome, llevando su espectáculo a rincones alejados. “La magia no solo tiene que llegar a las grandes ciudades, sino a todos esos lugares donde la cultura no siempre tiene cabida. Eso es lo que busco con mi proyecto Derecho a la Ilusión”, explicó.

Un espectáculo interactivo y reflexivo

‘El Gran Beker’ no solo asombra con trucos, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos humanos, especialmente con los niños. “Cuando pienso en mi espectáculo, siempre lo diseño para toda la familia, porque los chicos no van solos al teatro, van acompañados de un adulto, y este también tiene que ser parte de la diversión”, destacó. Además, reflexionó sobre el papel fundamental de los adultos en la educación y el acompañamiento de los más pequeños en espacios como el teatro.

En su espectáculo, cada función es una experiencia única, en la que el público no es solo espectador, sino protagonista. “Lo importante es que el público participe, que se ría, que se emocione y que forme parte de la magia. El espectáculo está diseñado para que todos, grandes y chicos, se sientan parte de la magia, y eso hace que cada presentación sea única y especial”, comentó Matías.

El 22 de julio, todos a la biblioteca

La cita es este martes 22 de julio, a las 15 hs, en la Biblioteca José Ingenieros de Nueve de Julio. Matías invita a la comunidad a disfrutar de una tarde llena de magia, risas y emociones: “Espero que la gente se acerque, porque este espectáculo tiene algo para todos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, es un show que todos disfrutan”, afirmó.

Las entradas ya están disponibles, y se recomienda reservar para asegurar un lugar en este evento que, sin duda, dejará una huella en quienes asistan.