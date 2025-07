Tormentas aisladas en la provincia de Buenos Aires: sin riesgo significativo

- Advertisement -

Durante la jornada de hoy comenzaron a desarrollarse algunas tormentas aisladas en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Según el seguimiento meteorológico, estos eventos presentan muy poca actividad eléctrica y son de carácter muy localizado.

Las condiciones actuales indican que las tormentas no revisten mayor importancia y no están vinculadas al alerta meteorológico emitido para otras regiones. En particular, en la zona de Saladillo podrían registrarse chaparrones breves con acumulados estimados entre 5 y 10 milímetros.

Se espera que estas precipitaciones sean de corta duración y no generen complicaciones. No obstante, se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.