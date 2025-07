Alejandra Lordén desplegó una mega recorrida en Saladillo con foco en producción, salud, educación, seguridad, cultura y deporte

- Advertisement -

Días intensos y de mucho contacto con la comunidad fueron los que protagonizó la diputada provincial Alejandra Lordén durante una extensa recorrida por Saladillo, que abarcó ejes claves como producción, educación, seguridad, salud, cultura y deporte.

La legisladora, médica de profesión y referente local, comenzó su itinerario con una visita al Taller “San Francisco”, una cooperativa textil con más de 15 años de historia que sostiene un trabajo sostenido junto a la comunidad, promoviendo la inclusión laboral y el cooperativismo.

En el plano cultural, Lordén participó de una emotiva presentación de la Banda Municipal, dirigida por Julieta Ugartemendia, en el Hogar de Ancianos, acompañando a abuelos, abuelas y vecinos en una jornada de música y encuentro.

La seguridad también ocupó un lugar en la agenda: junto al Secretario de Seguridad del Municipio, “Nano” Arrospide, visitó la Comisaría de la Mujer, donde mantuvieron un encuentro con su nueva jefa, la Oficial Principal Bárbara Bucci, y la Comisaria Inspectora Verónica Beláustegui, Jefa de Coordinación Zonal.

En el ámbito de la innovación productiva, recorrió las instalaciones de GO-AgroDrones, una empresa saladillense que impulsa la aplicación de tecnología avanzada en el agro a través del uso de drones. Más tarde, se acercó al Club Rinos Rugby, donde dialogó con los dirigentes y compartió una práctica recreativa junto al equipo de rugby femenino.

El viernes, Lordén dijo presente en la Biblioteca Mitre en el marco de un nuevo aniversario, haciendo entrega de libros para ampliar su acervo literario. También recorrió la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un evento que reúne a cientos de estudiantes con proyectos que combinan creatividad, ciencia y compromiso escolar.

Las localidades del interior del Partido también formaron parte de la gira: en Del Carril, participó de un almuerzo a beneficio de la Unidad Sanitaria, institución que guarda un valor especial para la diputada, ya que allí dio sus primeros pasos como médica.

Finalmente, formó parte de las tradicionales Fiestas Patrias, que con más de 30 ediciones, son un clásico de la ciudad y convocan a multitudes. A pesar del clima, la celebración se llevó a cabo con gran participación popular.

Al cierre de su recorrido, Lordén destacó:

“Poder visitar una y otra vez las instituciones y eventos de la ciudad no hace más que reafirmar el potencial que tiene Saladillo. En todas sus materias, los saladillenses siempre buscan mejorar, innovar, avanzar y no quedarse quietos. Es un poco mi filosofía, la de no quedarme nunca quieta y ser intensa en mi rol, eso es lo que me lleva a estar todo el tiempo en contacto con la gente.”

Con una mirada cercana, activa y territorial, la legisladora dejó en claro que Saladillo sigue siendo su prioridad, y que su trabajo político parte del compromiso directo con la comunidad.