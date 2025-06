El IPS capacitó al personal de la Regional IV en Junín

Esta semana, en la ciudad de Junín —cabecera de la Regional IV del Instituto de Previsión Social (IPS)— se desarrolló una nueva instancia del ciclo de capacitaciones 2025 destinado al personal de los Centros de Atención Previsional (CAP) de 19 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Asistieron jefes y jefas de las oficinas de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Desde el año 2022, el IPS impulsa capacitaciones anuales con el objetivo de actualizar conocimientos técnicos, normativos y operativos del personal, en sintonía con las necesidades del organismo y su comunidad beneficiaria.

El eje central de este ciclo formativo fue la actualización sobre Pensiones no Contributivas, en el marco de la Ley N°10.205, y el refuerzo de los procedimientos para el inicio de Pensiones Contributivas. En particular, se abordó el proceso de digitalización del expediente previsional no contributivo, último trámite que aún se realizaba en formato papel. Esta transformación apunta a lograr una descentralización eficiente, permitiendo que cada CAP del interior pueda iniciar y finalizar íntegramente la gestión del trámite sin intervención de la sede central.

Este cambio permitirá dotar de mayor transparencia y agilidad a la gestión previsional en toda la provincia.

Hasta el momento, más de 120 oficinas del interior ya han recibido esta capacitación, que está a cargo del equipo técnico y jurídico del IPS y recorre las 10 Direcciones Regionales bonaerenses.

Durante junio se completará el cronograma 2025 con la capacitación a la Dirección Regional VII, que abarca más de ocho localidades del territorio provincial.