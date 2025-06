Un reclamo sin estridencias que sigue mostrando otro modo de hacer política

Por estos días, mientras desde el Gobierno Nacional se promueve la participación ciudadana en el marco del proceso de adjudicación de nuevas concesiones viales, una voz se alzó con claridad y convicción durante la audiencia pública celebrada en Junín.

La intervención de María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio, trascendió lo protocolar para transformarse en el reflejo del hartazgo y la esperanza de miles de bonaerenses que día a día transitan la Ruta Nacional 5.

Lejos del tono altisonante o la confrontación vacía, Gentile expuso con firmeza y sensatez una preocupación largamente postergada: el deterioro estructural de una ruta estratégica que ya no admite parches. Su reclamo no fue sólo técnico; fue, por sobre todo, político en el mejor sentido del término. Porque gestionar también es levantar la voz cuando las soluciones que se proponen no están a la altura de las necesidades reales.

La Nacional Ruta 5, con su calzada envejecida, sus banquinas abandonadas y un volumen de tránsito que no para de crecer, se ha convertido en una trampa mortal para conductores y transportistas. El mantenimiento, por más necesario que sea, no puede seguir siendo la única respuesta del Estado ante una infraestructura que clama por una transformación integral. Y ahí estuvo Gentile, recordando con datos y sentido común que el proyecto de “Ruta Segura” y la esperada transformación en autovía no son lujos, sino deudas.

Pero este no es un hecho aislado.

La misma actitud responsable, firme y serena se vio reflejada hace pocas semanas, cuando también participó activamente en la reunión realizada en Bragado por las obras del Río Salado, un tema central para la infraestructura hídrica y el desarrollo productivo de la región. En esa ocasión, la intendente que trabaja en términos de consultorio médico, escuchando y elaborando diagnósticos y movilizando a su gabinete dando rumbo a los nuevejulienses, volvió a mostrar que su estilo de conducción no cambia según la audiencia: es coherente, basada en la defensa del interés común y la planificación a largo plazo.

Y hay algo más que merece destacarse. En tiempos donde muchos dirigentes recurren a la estridencia o al marketing vacío, la intendenta de Nueve de Julio dio una muestra más, de como ejerce el poder: con humildad, prudencia y equilibrio. No desde la arrogancia ni el personalismo, sino desde la convicción de que representar es también escuchar y trasladar la voz de los vecinos al corazón del Estado.

El malestar que expresó Gentile no le pertenece sólo a ella. Es la manifestación de una región entera que ha sido sistemáticamente postergada. Y es también una señal del cambio de época que empieza a despuntar: uno donde se demanda que la política deje de mirar para otro lado, se arremangue y actúe con sentido de urgencia, austeridad y visión de largo plazo.

La audiencia no fue vinculante, es cierto. Pero las palabras, cuando son genuinas, tienen peso. Y el mensaje de María José Gentile dejó claro que el futuro de la Ruta 5 —como también el del sistema hídrico de nuestra región— no puede seguir construyéndose sobre promesas sin cumplir. La transformación real comienza cuando se escucha a quienes están en el territorio, gestionan con responsabilidad y se animan a marcar la diferencia.

Hay más nuevejulienses que lo ven sin expresarse en redes que los que todo lo critican.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007-