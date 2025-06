El peronismo nuevejuliense alza la voz contra el fallo de Cristina y convoca a la unidad de todos los sectores

Una reunión cargada de emoción y definiciones políticas tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Participaron figuras del justicialismo local y militantes de distintas generaciones, quienes coincidieron en la necesidad de organizarse ante lo que consideraron un “ataque a las instituciones democráticas” y un “fallo con fuerte contenido político”.

El encuentro surgió como autoconvocados para tratar esencialmente los caminos de reacción y unidad de todos los sectores encolumnados en los principio de Perón y Evita.

Mariana Pianetti, ex concejal justicialista, abrió el dialogo en Cadena Nueve, movilizadora del encuentro destacando el valor de “volver a la militancia política y al contacto con las bases”. En su análisis, remarcó que lo sucedido con Cristina no es un hecho aislado sino parte de una estrategia de persecución que busca “prescribir al peronismo como proyecto político”. “Tenemos que decir no a la prescripción, sí a la defensa de la justicia social y de la soberanía”, expresó.

Subrayó el valor de volver a organizarse políticamente:

“Decidimos empezar a reunirnos porque sentimos que esto no es sólo contra Cristina, sino contra el peronismo y su historia de lucha por la soberanía, la justicia y la igualdad. Decimos no a la prescripción del peronismo. Esta situación nos obliga a volver al territorio, a la militancia real con el pueblo”.

Luego tomó la palabra Federico Buonano, quien señaló que la decisión judicial fue un golpe no sólo al peronismo, sino a la sociedad en su conjunto:

“Este fallo es técnico, pero profundamente político. Se confirma justo después de que Cristina anunció que iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene una intencionalidad evidente. Nos duele como militantes, pero también como ciudadanos que defendemos la democracia y la justicia social”.

A continuación, intervino una militante histórica, Beatriz Cruz, quien aportó una mirada desde el activismo territorial:

“Hay que accionar. Esto va más allá de Cristina. Está en juego la democracia y la voluntad del pueblo argentino. Este fallo ya estaba escrito. Tocar a Cristina es también tocar a millones que ella representa. Y eso no lo podemos permitir”.

Más adelante, otro militante, expresó:

“Vivimos un momento muy triste, pero también vimos una reacción espontánea de unidad en las calles, entre peronistas y no peronistas. Como en 1945, 2003 o 2019, el pueblo volvió a movilizarse cuando la democracia está en riesgo. Es momento de dejar diferencias y unirse”.

Posteriormente, Francisco Sánchez, vocero del justicialismo, compartió su mirada desde una perspectiva generacional:

“La persecución a Cristina es parte de un esquema para disciplinar a los que representamos un modelo basado en la justicia social, el trabajo y la producción. Este fallo no se trata solo de ella: es contra una idea de país. Hay una sensación de urgencia, porque hoy militar en el peronismo parece un acto de riesgo”.

Finalmente, Horacio Delgado, ex diputado bonaerense y abogado, cerró la jornada con un análisis jurídico y político:

“Lo que estamos viendo es un caso de lawfare: causas armadas, denunciadas en los medios, y luego llevadas a la Justicia para perseguir a referentes populares. La causa contra Cristina está basada en mentiras, sin pruebas reales, como lo reconoció incluso el propio ministro de Justicia actual. Se ataca la institucionalidad democrática y se instala el miedo. Por eso necesitamos una reforma judicial profunda. Pero hoy, el primer paso es construir la unidad del peronismo desde abajo, con todos los sectores, para recuperar el rumbo del país”.

Delgado concluyó que este encuentro podría ser el punto de partida para una articulación más amplia entre espacios del justicialismo local y provincial:

“Nos autoconvocamos porque era necesario encontrarnos. Ahora hay que seguir sumando a todos los sectores peronistas y afines en 9 de Julio y en la región. Tenemos que dar una respuesta colectiva y organizada”.

El encuentro terminó con el compromiso de mantener el diálogo abierto entre dirigentes y militantes, y con el objetivo compartido de trabajar por una alternativa política que represente al pueblo frente a lo que consideraron “una avanzada judicial con fines disciplinadores”.

Para los participantes, el fallo contra Cristina no es un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de movilización.