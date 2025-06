Nuevas medidas del BCRA: Caputo y Bausili dieron más detalles de los cambios y defendieron la estrategia para las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia oficial de emisión de deuda y aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está “contentísimo” con cómo funciona el plan económico del gobierno. La emisión de deuda forma parte de un paquete destinado a captar hasta US$ 7.000 millones y tiene como objetivo absorber los pesos atrapados en pagos de deuda comercial y utilidades sin girar.

Por otro lado Caputo destacó que la acumulación de reservas es una meta importante, pero que no depende necesariamente del tipo de cambio. También remarcó que el gobierno no va a realizar compras de dólares dentro de la banda cambiaria, ya que esto le quitaría credibilidad al programa económico acordado con el FMI. “A algunos en el mercado les gustaría ver un programa de compras del Banco Central dentro de la banda y no lo vamos a hacer porque le quita credibilidad a lo que ya convenimos”, afirmó.

El ministro de Economía enumeró alternativas diferentes para acumular reservas, como a través del Tesoro, que podría comprar dólares con superávit propio sin implicar nueva creación de dinero. Esto, según Caputo, permitiría al gobierno cumplir con la acumulación de reservas acordada con el FMI sin generar especulación en el mercado.

Durante la transmisión, también se refirieron al reciente acuerdo por un crédito de US$ 2.000 millones con bancos internacionales. Este financiamiento ingresaría como reservas brutas al BCRA, fortaleciendo el respaldo a los pasivos en pesos y robusteciendo el balance del organismo.