Pehuajó: importante plenario del PJ local con fuerte respaldo a Cristina Kirchner y duras críticas al gobierno nacional

En la noche de este viernes, el Partido Justicialista de Pehuajó vivió una de sus reuniones más significativas de los últimos tiempos. Con una participación multitudinaria, militantes, dirigentes y referentes se congregaron en un plenario encabezado por el presidente del PJ local e intendente, Pablo Javier Zurro. La actividad fue un espacio amplio de escucha, reflexión y debate político, en el cual se abordaron temas de índole nacional, provincial, regional y local.

El plenario tuvo como eje central la situación crítica del país bajo la gestión de Javier Milei, el papel de Cristina Fernández de Kirchner en el presente del peronismo y la necesidad de repensar el rol del movimiento en los tiempos que corren. La convocatoria buscó no solo renovar fuerzas militantes, sino también construir colectivamente un diagnóstico y un “para qué” político que vuelva a enamorar a la sociedad.

Uno de los oradores principales fue el diputado provincial Avelino Zurro, quien remarcó la importancia de estos espacios: “Necesitábamos encontrarnos, porque no somos militantes electorales, somos militantes políticos. Y no podíamos abrir una unidad básica sin un espacio de generación de ideas y debate profundo”.

Zurro destacó el liderazgo de Pablo Zurro en el plano local y expresó con firmeza su convicción sobre quién debe conducir el movimiento: “¿Se nos ocurriría no decir con claridad que el conductor del PJ local debe ser Pablo? ¿Y no decir que la conducción nacional la tiene que tener Cristina?”.

También hubo lugar para una autocrítica profunda. “La sociedad eligió a Milei como respuesta al enojo. Y ahí tenemos que repensarnos. La autocrítica no tiene que ser para autoflagelarse, sino para proyectar un futuro”, sostuvo el legislador. “Estamos obligados a construir un nuevo ‘para qué’”.

Durante su exposición, Avelino Zurro planteó diversos debates urgentes que el peronismo debe encarar: el modelo de municipios, la mejora en los servicios públicos, el empleo municipal, el sistema educativo local y la creación de una universidad en Pehuajó. “Tenemos que dar estos debates con valentía y desde la gestión que transformó nuestra ciudad”, remarcó.

El diputado también se refirió al alejamiento de parte de la juventud hacia el movimiento peronista. “Cristina entregó cinco millones de computadoras, Pablo tendió fibra óptica y conectó 50 escuelas. Fuimos nosotros. Y sin embargo, muchos jóvenes se volcaron a Milei. Es necesario entender qué pasó y cómo volvemos a conectar”.

A su turno, el intendente Pablo Zurro cerró el encuentro con un discurso emotivo y de fuerte contenido político. “Yo no lo hice solo, lo hicimos con todos ustedes. Pido disculpas por lo que no pude hacer. A veces se me sale la rueda, pero mi único motor es transformar la vida de la gente”, expresó.

Zurro remarcó la dificultad de las elecciones de medio término, pero se mostró confiado: “Vamos a ganar porque hicimos mucho y porque necesitamos una mayoría en el Concejo Deliberante que permita seguir transformando Pehuajó”.

Finalmente, se refirió a la importancia de la militancia y al respaldo de la comunidad: “El odio de ellos me energiza tanto como el amor que me da un pibe en la calle. Gracias por bancar siempre. Cuenten conmigo”.

El plenario dejó como saldo un fuerte respaldo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, un llamado a reorganizar al peronismo desde las bases y una renovada confianza en la conducción de Pablo Zurro en el ámbito local. La consigna de unidad con contenido resonó como eje central de cara a los desafíos que se avecinan.

El plenario del PJ pehuajense no fue solo una demostración de fuerza política, sino una clara señal de que el peronismo local apuesta a la reconstrucción desde la unidad, la conducción clara y el debate profundo, con una visión transformadora de cara a los desafíos que impone el presente.