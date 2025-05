Guillermo Moreno visitará 25 de Mayo para encabezar un encuentro regional del espacio Principios y Valores

Este sábado 31 de mayo, a partir de las 16 horas, la ciudad bonaerense de 25 de Mayo será escenario de un importante encuentro político regional encabezado por el dirigente justicialista Guillermo Moreno, referente nacional del espacio Principios y Valores. La actividad, abierta al público, reunirá a militantes y dirigentes de toda la Séptima Sección Electoral y contará con la inauguración de la Unidad Básica “José Ignacio Rucci”.

Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante el gobierno de Néstor Kirchner, lleva adelante una serie de recorridas por el país para “convocar a los compañeros y compañeras a recuperar el Movimiento Peronista y construir la unidad detrás de un plan, no de un proyecto personal”. En ese marco, su paso por 25 de Mayo buscará reforzar la articulación regional del espacio y profundizar el debate político desde una mirada peronista doctrinaria.

“El peronismo tiene que volver a ser gobierno con principios y valores, no con marketing y slogans vacíos”, afirmó recientemente Moreno. Y añadió: “La crisis que atraviesa la Argentina no se resuelve con ajustes ni con burócratas, sino con un modelo nacional, industrial, peronista. No hay destino para el país si no volvemos al trabajo, a la producción y al orden económico con justicia social”.

Durante la jornada también se espera la participación de delegaciones de ciudades como Olavarría, Azul, Saladillo, Bolívar, Roque Pérez, Tapalqué y Alvear.

La Unidad Básica “José Ignacio Rucci” será presentada como un espacio de formación y militancia para jóvenes y trabajadores. Según los organizadores, su apertura representa un compromiso con “el legado de Rucci, la comunidad organizada, la justicia social y la lealtad al pueblo trabajador”.

El acto principal incluirá intervenciones de referentes locales, militantes de base y el discurso final de Guillermo Moreno, en una jornada que se extenderá hasta la noche.