Que se continúe obra en Morea para no perjudicar

Sr. Director

Diario Cadena Nueve:

Me dirijo a usted con el fin de compartir una situación que me preocupa como pequeño productor de la localidad de Morea.

Soy propietario de una chacra de 16 hectáreas, donde, desde antes de adquirirla, existía el final de un canal clandestino. En su momento, durante los años 2019 y 2020, luego de conversar con las autoridades municipales y tras el período de pandemia, se me indicó que dicho canal no sería continuado debido a su origen irregular. En base a esa información, se me autorizó a tapar la entrada de agua que ingresaba a mi campo.

El pasado 24 de mayo de 2025 me encontré con personal de la municipalidad, acompañados de una retroexcavadora, trabajando en la apertura del canal por la calle que linda con mi propiedad, con el objetivo de derivar allí el agua. Esta situación genera preocupación, ya que al no haber continuidad en el canal, el agua quedaría estancada junto a mi campo, lo que podría causar inundaciones que afecten tanto mi producción como el acceso al predio.

Quiero dejar en claro que no me opongo a que se realicen obras hidráulicas que ayuden al escurrimiento del agua. Por el contrario, valoro cualquier iniciativa que busque mejorar el manejo del recurso hídrico. Lo que solicito, respetuosamente, es que se contemple la posibilidad de dar continuidad al canal, de modo que el agua pueda circular adecuadamente y no genere perjuicios para mi propiedad ni para las vecinas.

Agradezco este espacio para expresar mi inquietud, con la esperanza de que se encuentre una solución que beneficie a todos.

Atentamente,

Matías Meringer

DNI 34.248.099