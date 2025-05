Fernando Gray advirtió: “El peronismo está al borde de la fractura”

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, lanzó una dura advertencia durante el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), al afirmar que “el peronismo está al borde de la fractura”. El encuentro se realizó este martes por primera vez de manera virtual a través de Zoom, pese al pedido formal del jefe comunal para que la reunión fuera presencial, como históricamente se había realizado.

“El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom”, expresó Gray, quien intervino ante una pantalla repleta de pequeños recuadros con las imágenes de los y las congresales conectados.

El congreso estaba originalmente previsto para el 25 de abril en el microestadio del Club Ferro Carril Oeste, una sede tradicional para este tipo de encuentros. Sin embargo, la conducción del PJ decidió postergarlo y finalmente realizarlo de forma virtual. Ante esta situación, Gray le envió una carta al presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, solicitando una convocatoria presencial que garantizara la participación plena de todos los congresales, reclamo que no fue tenido en cuenta.

En su intervención, el intendente fue enfático en su crítica al funcionamiento interno del partido: “Hoy deberíamos estar debatiendo cómo defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno. Sin embargo, estamos en un Zoom, viendo cómo intervenimos distritos para, en algún caso, meter listas por la ventana y, después, esas mismas listas salen últimas, pero no importa, hacemos perder la elección”.

Gray también advirtió sobre el riesgo de repetir viejas prácticas en el armado electoral: “Todo esto es la antesala de querer repetir la misma historia: hacer las listas a dedo. Lamento decirles a las compañeras y los compañeros de todo el país que estos caprichos nos ponen al límite de la fractura en la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, concluyó con un mensaje firme sobre su visión del peronismo: “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

Las declaraciones de Gray reflejan las tensiones internas que atraviesan al peronismo en un momento clave de reconfiguración política, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se dirimen disputas centrales para el futuro del movimiento.