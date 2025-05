El Movimiento Derecho al Futuro se lanza con fuerza territorial y técnica desde La Plata

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsado por el gobernador Axel Kicillof como plataforma de contención y proyección del oficialismo bonaerense, tendrá su lanzamiento formal el próximo 24 de mayo con un acto en el predio del gremio UPCN en La Plata. Será una muestra de fuerza con fuerte impronta territorial, sindical y técnica, apuntando a consolidar una base política amplia de cara al futuro inmediato y a las elecciones de 2027.

Será sobre diez ejes temáticos, donde el objetivo es mostrar el músculo territorial del armado político que busca enfrentar a La Libertad Avanza en la provincia. Kicillof pone en juego su capital político y su proyección a futuro.

La preparación del evento comenzó esta semana con un encuentro en el auditorio del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), donde se delinearon los diez ejes temáticos del plenario, cada uno a cargo de ministros, legisladores y referentes técnicos del espacio. La decisión de Kicillof de poner “toda la carne al asador” busca dejar en claro que el MDF no es un sello sino una herramienta de acumulación política frente al avance de La Libertad Avanza en el distrito.

El músculo político

Los ejes temáticos del encuentro incluyen desde Economía y Producción hasta Educación, Salud, Justicia y Diversidades. Estarán coordinados por figuras de peso dentro del gabinete bonaerense y del ecosistema político del gobernador: Pablo López, Augusto Costa, Gabriel Katopodis, Alberto Sileoni, Daniel Gollan, Victoria Onetto, Estela Díaz, entre otros. Las carpas funcionarán como espacios de debate y posicionamiento frente a los principales desafíos de la provincia, en un contexto de tensión permanente con el gobierno nacional.

La fecha elegida no es casual. Se cumple un año del plenario “La Patria no se vende”, la primera gran demostración de fuerza del kicillofismo en Florencio Varela. Esta vez, el evento se pospone algunos días para no superponerse con las elecciones porteñas del 18 de mayo.

“Este es un movimiento, no una organización política. Un paraguas donde se referencian muchos compañeros, con el objetivo de respaldar al gobierno provincial frente al ataque constante del gobierno nacional”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El territorio, eje del armado

Más allá del acto central, el MDF viene consolidando su armado territorial sección por sección, con dirigentes de peso en cada rincón de la provincia. La Primera Sección, que representa al conurbano norte, tendrá como figuras clave a Gabriel Katopodis, Walter Correa y seis intendentes que responden al gobernador. En distritos opositores como Tres de Febrero, el movimiento ya trabaja en candidaturas competitivas como la de Daniel “Chucky” Menéndez.

La Segunda, con once bancas en juego, tiene en Diego Nanni y Ricardo Alessandro a dos de sus principales armadores. En San Nicolás y Zárate —territorios hoy en manos del PRO— ya se posicionan figuras como Jesús Gómez (UOM) y Alejandra Berni.

La poderosa Tercera Sección, con 18 escaños a renovar, concentra la mayor densidad electoral del país. Allí el MDF cuenta con intendentes como Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza y Andrés Watson, y con el ministro Andrés Larroque como operador clave.

En la Cuarta, los seis intendentes del espacio buscan equilibrar el juego con el PJ y el Frente Renovador, con nombres como Germán Lago y Sergio Barenghi a la cabeza. Se suman figuras orbitando como Gilberto Alegre y Guillermo Britos.

La Quinta Sección, siempre reñida, moviliza a intendentes como Gustavo Barrera y Francisco Echarren, y en Tandil ya se menciona a Nicolás Carrillo como posible carta en un distrito radical.

En la Sexta, el armado se apoya en intendentes como Julio Marini y Ricardo Moccero, con el impulso de Gabriel Godoy y Néstor Álvarez, mientras se tejen alianzas con sectores del massismo como el intendente Sergio Bordoni de Tornquist.

En la Séptima, con la conducción de Bianco, el único intendente del MDF es Gustavo Cocconi. Pero hay presencia en los ocho distritos con nombres como Hernán Ralinqueo, Liliana Schwindt y Laura Aloisi.

Finalmente, la Octava Sección, La Plata, es territorio clave. Con el intendente Julio Alak como figura central, se pondrán en juego seis bancas. Lucía Iañez es la única diputada actual del MDF, y se barajan nombres como el propio Bianco para encabezar listas.

Una proyección más allá de 2025

Con este despliegue, el MDF busca posicionarse no solo como sostén del gobierno provincial ante los embates de la administración Milei, sino como un espacio con vocación de poder a futuro. Con una mirada bonaerense, pero articulada con la dinámica nacional, el espacio aspira a construir una alternativa política sólida para 2027.

“El Movimiento Derecho al Futuro es una herramienta para fortalecer lo que venimos haciendo y proyectarnos con más fuerza. No es en contra de nadie, es a favor de las políticas que defendemos”, insisten desde el entorno del gobernador.

Con el acto del 24, el MDF saldrá oficialmente a la escena política.