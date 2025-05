Los argentinos recurren cada vez menos al pago en efectivo

En medio de un constante crecimiento del comercio electrónico y los pagos virtuales en el país, solamente el 25%de las compras que hacen los argentinos son en efectivo, pese a que hace cinco años atrás esa cifra era del 54%.

Según la nueva edición del informe Global Payments Report de Worldpay, el país muestra una de las evoluciones más significativas en América Latina, tanto en volumen de ventas online como en transformación de los hábitos de pago en comercios físicos y digitales.

Según se desprende del informe, en 2024 las billeteras digitales representaron el 34% del valor de e-commerce y el 25% en puntos de ventas en Argentina. Los consumidores argentinos prefieren financiar las billeteras digitales con sus cuentas bancarias (29%), seguidas por las tarjetas de débito (25%), y luego las tarjetas de crédito (16%).

La estimación del estudio proyecta que en 2030 el 48% de los pagos para las tiendas electrónicas se realizará en billeteras virtuales y el 39% en los locales físicos.

Cabe destacar que el estudio estimó en Argentina transacciones por todos los métodos de pago por un total de US$ 27 millones en 2024 y prevé esa cifra ascienda a US$ 40 millones en 2030 para el e-commerce. En el caso de los puntos de ventas representaron US$ 257 millones el año pasado y US$ 306 millones se proyecta para dentro de cinco años.

De esta manera, la Argentina se coloca como líder en la región en pagos con billeteras virtuales. El promedio de América Latina de pago con billeteras digitales en e-commerce fue del 22% el año pasado y se espera llegue al 29% para 2030. En cambio, este método de pago representó el 13% de las transacciones en puntos de ventas y se proyecta que incremente 10 puntos porcentuales en cinco años.

El uso de billeteras digitales a nivel mundial se multiplicó por diez en diez años y alcanzará los US$ 15,7 billones de dólares en valor de transacción en 2024, según el estudio que se basó en una encuesta a 66.749 consumidores de más de 40 países y cinco regiones de todo el mundo.