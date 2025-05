Sebastián Malis: “Es un sinceramiento doloroso pero necesario” al hablar del ajuste de Gentile y pidió responsabilidad frente a la crisis

En una entrevista cargada de definiciones, el presidente interino del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Sebastián Malis, abordó con crudeza y claridad el complejo escenario económico que atraviesa el municipio, y que motivó recientes anuncios de ajuste por parte del Ejecutivo local.

En un momento marcado por la tensión económica, la incertidumbre política y las fuertes demandas sociales, el presidente interino del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Sebastián Malis, trazó un diagnóstico claro y sin eufemismos: “Estamos ante un sinceramiento doloroso pero necesario. No se puede ocultar más la realidad que estamos viviendo”.

En diálogo con Gustavo Tinetti en Despertate programa radial de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Malis explicó que la situación es consecuencia directa de la caída de la coparticipación federal –estimada en un 19%–, del retraso en los envíos desde Provincia, y de un déficit municipal que alcanzaría los 700 millones de pesos, obligando al uso del descubierto bancario como último recurso financiero. “Indudablemente hay una crisis. Se notaba en la calidad de gestión y hoy se sinceró. Es una situación que va a traer preocupación, ocupación y fuerte sacrificio para la comunidad”.

El edil explicó que el Ejecutivo local comunicó a los presidentes de bloque y a las autoridades del Concejo la gravedad de la situación financiera, marcada por una abrupta caída de ingresos coparticipables. “Nos hablaron de una baja del 19% en la coparticipación federal, que es el dinero que llega directamente a los municipios. Si Nación no envía fondos, la Provincia no puede responder, y esto tiene un efecto en cadena”, detalló.

A esto se suma –según Malis– el bloqueo legislativo a la posibilidad de que la Provincia tome deuda: “La provincia, históricamente deficitaria en términos de coparticipación, cubría el bache mediante endeudamiento. Pero la oposición no habilita esa herramienta, y el impacto llega directo a los municipios”.

Con una mirada pragmática y alejada de la chicana política, Malis sostuvo que es necesario encarar la crisis con madurez institucional: “Nos guste o no, algo hay que ajustar. El proyecto con las medidas está ingresando al Concejo. No se trata solo de voluntad política; es una realidad económica. En casa no hay plata. Y cuando no hay plata, hay que definir prioridades”.

Entre los sectores más sensibles, reconoció que uno de los primeros impactos será en los salarios municipales: “Lamentablemente, siempre es la arista que primero se toca. Los sueldos vienen muy atrasados desde hace tiempo, y ahora esto va a tensar más la situación”.

Relación con el campo y conflicto por el estado de los caminos

Otro foco de tensión abordado por Malis fue el reclamo del sector rural por el mal estado de los caminos. En la última semana, el Concejo generó un ámbito de diálogo para que los productores pudieran expresar sus reclamos, en medio de un contexto de lluvias e inundaciones que agravaron la situación.

“La principal demanda que nos llegó fue la necesidad de ser escuchados. Vinieron a decirnos: ‘No nos escuchan’. Y nuestro rol es justamente generar ese canal de comunicación entre la comunidad y quienes tienen que resolver”, remarcó el presidente del cuerpo.

Respecto a la polémica generada por su crítica al sistema de “semáforos de transitabilidad”, utilizado por el Ejecutivo para evaluar el estado de los caminos, Malis aclaró: “Quise decir que ese semáforo, que puede indicar si un camino está transitable o no, no refleja el problema estructural. El verdadero tema es el estado general del sistema vial, su mantenimiento, su capacidad de respuesta ante emergencias. Eso es lo que se debe discutir”.

El futuro: comités de crisis, planificación y acuerdos

En ese sentido, Malis anticipó que el Concejo trabaja en la conformación de un comité de crisis que reúna a todos los sectores: “Ojalá podamos institucionalizar una mesa donde estén representados el Ejecutivo, los productores, las cooperativas, los concejales y toda la comunidad. La crisis obliga a priorizar, y esas prioridades deben definirse colectivamente”.

También abrió la puerta a discutir una propuesta de la Sociedad Rural para crear un consorcio mixto que administre parte de la red vial, como ocurre en otros distritos como Tres Arroyos: “Es una idea muy interesante. Si avanza, el Concejo tendrá que opinar y participar. Es tiempo de mirar las cosas de fondo”.

Una obra estratégica: Facundo Quiroga tendrá energía nueva

En medio del escenario adverso, Malis también trajo una buena noticia: la adjudicación definitiva de la obra eléctrica que llevará mayor potencia a la localidad de Facundo Quiroga y beneficiará también a los partidos de Carlos Casares y Lincoln.

“Es una obra de más de 5.400 millones de pesos que cambia la historia. En un contexto de crisis, donde no hay presupuesto ni endeudamiento posible, el gobernador priorizó esta inversión. No es solo energía, es arraigo, es productividad, es desarrollo. Quiroga era una localidad olvidada, hoy tiene una oportunidad concreta de crecer”, destacó con emoción.

Cierre político: “Espero que discutamos propuestas y no solo candidaturas”

Finalmente, consultado por el panorama electoral, Malis se mostró crítico del cambio de reglas de juego promovido por el gobierno nacional: “La eliminación de las PASO y la incertidumbre sobre el calendario generaron confusión. Espero que se ordene pronto y que podamos discutir ideas, no solo cargos”.

Y concluyó con una reflexión sobre el rol de la política en este momento: “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No hay lugar para mezquindades. La comunidad espera que estemos donde hay que estar: buscando soluciones reales, no culpables”.

“Hay que empezar a discutir qué le vamos a proponer a la gente, no solo cómo repartimos candidaturas”, concluyó.