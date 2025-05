Seis equipos definen los tres que seguirán en la competencia

Atlético Naón vs. Agustín Álvarez Horario: 15:30 Árbitro: Martín Moreno En este cruce, Atlético Naón , campeón de la Fase I, buscará ratificar su nivel tras el empate 0-0 del primer partido, jugando en el Rojo del Palomar ante Agustín Álvarez . Ambos equipos mostraron estar muy parejos, y el resultado está completamente abierto, por lo que se espera un duelo de alto voltaje.

Atlético San Martín vs. Atlético 9 de Julio Horario: 17:30 Árbitro: Jonathan Crivelli Atlético San Martín llega con una ligera ventaja, luego de su victoria 2-1 en el partido de ida ante Atlético 9 de Julio . Ahora, en su casa, buscará cerrar la llave con una victoria que lo meta entre los mejores de la competencia, mientras que el conjunto de Atlético 9 de Julio intentará dar el golpe y remontar el marcador.

Once Tigres vs. San Agustín

Horario: 19:30

Árbitro: Ricardo Tribulillo

En el estadio “El Coqueto”, Once Tigres y San Agustín definirán su futuro en una serie muy pareja, ya que en el primer encuentro empataron 2-2. Este partido promete ser abierto y de mucho riesgo, donde ambos equipos buscarán la victoria para avanzar.