La Libertad Avanza y el PRO reavivan el diálogo en la Provincia camino a un acuerdo

Pese a las fricciones generadas por el naufragio del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, el gobierno de Javier Milei no descarta una alianza electoral con el PRO en la Provincia de Buenos Aires. Según pudo saber Cadena Nueve, los contactos entre ambas fuerzas continúan a nivel subterráneo, con figuras clave en la interlocución que cuentan con la venia de la Casa Rosada: Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

“El diálogo sigue, y no se empantana con lo que pasó en el Congreso”, afirman altas fuentes del Ejecutivo, que buscan despegar las negociaciones provinciales de las turbulencias legislativas recientes. “En Provincia todo sigue igual, el PRO en PBA no es Mauricio Macri”, remarcan desde el círculo íntimo de Milei, en una señal clara de que el expresidente no tiene un rol determinante en la estrategia bonaerense del oficialismo.

El Ejecutivo reconoce en Santilli, actual legislador, y en Montenegro, intendente de Mar del Plata, a dirigentes ya prácticamente alineados con el oficialismo nacional. “Ya son parte de las Fuerzas del Cielo”, aseguran desde el Gobierno, y añaden que su desembarco formal está supeditado al cierre del proceso electoral porteño previsto para el 18 de mayo.

Más complejo es el caso de Ritondo. Aunque conserva su cercanía con Macri —quien lo empoderó para negociar en nombre del PRO—, en el entorno libertario creen que se trata de una estrategia temporal. “Ritondo solo está esperando el momento para también dar el salto”, deslizan.

Los movimientos del oficialismo en territorio bonaerense estaban previstos para comenzar con fuerza el pasado 22 de abril, cuando se iba a realizar un congreso partidario en La Plata, con la presencia de Javier y Karina Milei, ministros y dirigentes nacionales. El evento, que incluía el lanzamiento formal de la candidatura de José Luis Espert, fue suspendido por el fallecimiento del papa argentino y, por ahora, no tiene nueva fecha.

El acto buscaba ser una demostración de poder contra el gobernador Axel Kicillof y una manera de “bajar la motosierra” a toda la provincia. Sin embargo, la postergación dejó en suspenso una avanzada política que el Gobierno considera prioritaria.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la contienda porteña del próximo 18 de mayo. En Balcarce 50 se entusiasman con los números que, aseguran, los muestran cabeza a cabeza con el candidato peronista Leandro Santoro, relegando al PRO al tercer lugar. De confirmarse ese escenario, desde el oficialismo confían en que podrán torcer la resistencia de los sectores macristas que buscan mantener peso en la eventual coalición.

“La Libertad Avanza se seguirá llamando así, no habrá ningún cambio de nuestras banderas. Ellos solo podrán discutir algunos lugares en las listas”, resumen con contundencia desde el oficialismo, dejando en claro que la alianza, de concretarse, será bajo condiciones libertarias.