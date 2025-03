La lluvia es de 13.6 mm y las tormentas fuertes seguirán en la madrugada en Nueve de Julio

La Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional hizo saber que la lluvia la hora 21 es de 13.6 mm y el viento sopló a 55 km/h. Ahora cesó.

Además, el pronóstico meteorológico indica que durante la madrugada del sábado, diversas zonas del país, especialmente aquellas en las áreas marcadas en naranja y amarillo, serán afectadas por tormentas severas asociadas con el paso de un frente frío.

De acuerdo con los expertos, las tormentas estarán acompañadas de intensas lluvias en cortos períodos, lo que podría generar acumulación de agua significativa en algunas regiones. Además, se prevé la presencia de granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, lo que podría causar dificultades en el tránsito y representar un riesgo para la seguridad en el exterior.

A partir de las primeras horas de la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán de manera progresiva de sudoeste a noreste. Se espera que entre las 4:00 a.m. y las 7:00 a.m., las tormentas comiencen a disiparse y las lluvias den paso a cielos más despejados. No obstante, las ráfagas de viento del sudoeste continuarán durante la mañana, aunque sin llegar a generar fenómenos meteorológicos significativos después de las 9:00 a.m.