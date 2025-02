Matías Losinno: “La cooperativa está en una situación equilibrada y pujante”

En ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno de Nueve de Julio, abordó diversos temas relacionados con la situación de la cooperativa, los proyectos en marcha y las críticas que han recibido en los últimos tiempos.

La charla comenzó cuando el conductor del ciclo Gustavo Tinetti, le refirió como andaba ‘el rojo’, ante su simpatía por Independiente del cooperativista Losinno, quien compartió su satisfacción con el momento deportivo de su equipo. Sin embargo, rápidamente la conversación se centró en los temas que conciernen a la cooperativa, ya que el entrevistador le hacía referencia al ‘rojo’ de la CEyS Mariano Moreno conforme lo expresado por los postulantes de la lista Celeste y Blanca en el lanzamiento de la misma.

Sobre la situación de la cooperativa y la auditoría externa

Allí, Losinno explicó que, como parte de una normativa interna, la cooperativa realiza cada año una auditoría externa a cargo de contadores independientes. Este proceso está en marcha en este momento, ya que los saldos cerraron el 31 de diciembre. Los auditores, provenientes de un importante estudio contable que trabaja con varias cooperativas, están revisando la documentación y el balance de la misma.

“Lo que puedo adelantar es que estamos ante un balance equilibrado, la cooperativa está sólida y no hay fundamento en las versiones que han circulado por ahí en cuanto a una supuesta crisis. Si bien el balance aún no está cerrado, sabemos que la situación financiera es estable, y esto es lo que nos importa a los socios”, afirmó Losinno.

Acerca de las acusaciones sobre deudas

En ese lanzamiento, de la lista Celeste y Blanco se mencionó que la cooperativa tiene problemas económicos y deudas. Ante ello, Matías Losinno refutó esta información: “No tenemos deuda con nadie. Estamos al día con Cammusi y Camesa. De hecho, la justicia nos dio la razón en un fallo respecto a una deuda con Camesa, ya que durante muchos años no hubo una ecuación económica favorable para la distribución de energía. Ahora, Camesa nos debe dinero que si bien está apelado a la Corte, las instancias primera y segunda determinaron que hay a favor de la CEyS unos u$s 55 millones.

Esto se debe a que durante más de 20 años, no se desarrolló una ecuación económica favorable para el servicio de distribución de energía. La justicia nos dio la razón, y estamos trabajando para recuperar ese dinero”, explicó Losinno.

Además, recordó un caso de deuda con el Banco Credicoop por un generador comprado en la India. Según Losinno, esta transacción violó las normativas de transferencia de dinero y fue detectada por el Banco Central. “Este fraude ya está siendo investigado judicialmente, y todos los responsables de la gestión anterior están procesados. La justicia tendrá la última palabra, pero es un claro ejemplo de cómo se manejaron las cosas en gestiones anteriores.

El principio de “ficha limpia” y el conflicto por candidatos

En este sentido, Losinno abordó un tema muy sensible en la comunidad: el principio de “ficha limpia”, es decir, la exclusión de personas con causas penales de cargos en la cooperativa. Ante las críticas que se han hecho sobre la posibilidad de que ex-integrantes de la cooperativa, con antecedentes penales, se postulan para nuevos cargos, Losinno se mostró firme: “El estatuto de la cooperativa tiene muy claro que aquellas personas con causas penales, especialmente por delitos como la estafa, no pueden postularse a cargos. Es una cuestión de sentido común. No se puede permitir que alguien que ha dañado a la cooperativa vuelva a tener poder sobre ella.”

El presidente subrayó que la justicia debe resolver estos casos, pero que mientras tanto la cooperativa debe asegurar que sus administradores sean personas con un historial limpio y comprometido con el bienestar de la misma. Y a esto añadió que este principio es esencial para asegurar una administración transparente y honesta, tanto en la cooperativa como en cualquier ámbito de gestión pública. “No es razonable que alguien con causas penales por estafa o delitos relacionados con la cooperativa pueda administrar los recursos de todos los asociados”, remarcó. En su opinión, la decisión de la cooperativa de aplicar este principio es un reflejo de la responsabilidad y el compromiso con los asociados, y enfatizó que la junta electoral de la cooperativa deberá evaluar este aspecto a la brevedad.

Proyectos en marcha y el servicio de telemedicina

En cuanto a los proyectos en desarrollo, Losinno destacó varias iniciativas importantes para mejorar los servicios a la comunidad. Uno de los proyectos más recientes es la incorporación de la telemedicina al servicio de salud (SAS) de la cooperativa. Este servicio, que surgió tras una crisis en el sistema de ambulancias, permite que los socios puedan consultar con profesionales médicos a través de tecnología digital, especialmente útil en zonas rurales como Carlos María Naón y Patricios.

“Este servicio no es obligatorio, como se ha malinterpretado. La idea es dar un servicio adicional a quienes lo necesiten, especialmente para aquellos que viven en áreas alejadas y tienen dificultades para acceder a atención médica inmediata.

La telemedicina permitirá que más personas puedan acceder a un médico profesional sin tener que desplazarse.

Este servicio fue aprobado por la asamblea de delegados y se presentó como una solución complementaria para mejorar la atención.

Proyectos en Marcha y Futuro de la Cooperativa

A nivel de proyectos, Losinno destacó varias iniciativas en curso, incluyendo la renovación de infraestructura, la compra de nuevos equipos y la mejora en los servicios que se brindan a los asociados. La cooperativa está invirtiendo en obras que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Nueve de Julio, lo que demuestra el compromiso de la cooperativa con el desarrollo local.

“Estamos invirtiendo fuertemente en infraestructura, renovando maquinaria y haciendo obras importantes. Todo esto es posible porque la cooperativa está en una situación financiera sólida. Los proyectos que tenemos en marcha son prueba de ello. Además, seguimos comprometidos con la comunidad, brindando servicios de calidad y trabajando para mejorar la vida de los asociados”, concluyó el profesional.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno dejó claro que la cooperativa está en una situación sólida, con proyectos que avanzan y con una gestión comprometida con la transparencia y el desarrollo de la comunidad. A pesar de las críticas y los rumores que han circulado en los últimos meses, Losinno reiteró su confianza en el futuro de la cooperativa y en el trabajo que se está realizando para seguir brindando los mejores servicios a los as

“Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. A pesar de las dificultades y las críticas, seguimos adelante con el objetivo de seguir mejorando. La cooperativa está pujante, con proyectos en marcha, y vamos a seguir trabajando para que nuestros asociados tengan los mejores servicios”, añadió.

Uno de los proyectos más relevantes que presentó Losinno fue la iniciativa de reacondicionar dos inmuebles que la cooperativa posee en las localidades de Carlos María Naón y Patricios. Este reacondicionamiento tiene como objetivo transformar estos edificios en espacios multifuncionales. Por un lado, se buscará implementar un dispensario médico con un sistema de telemedicina, donde los vecinos podrán realizar consultas médicas a distancia con especialistas, utilizando tecnologías avanzadas como ecógrafos y electrocardiógrafos. Además, las instalaciones se destinarán para atención al público, lo que permitirá a los empleados de la cooperativa y asistentes sociales atender directamente a los asociados de esas localidades, ofreciendo un servicio integral.

Además, el presidente de la cooperativa subrayó el impacto de otro proyecto crucial para la región: la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica que unirá los distritos de Veinticinco de Mayo con el de Nueve de julio. Este proyecto, que se está llevando a cabo junto con la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo reducir la dependencia de los generadores de energía a gasoil, que no solo antieconómicos sino también poco amigables con el medio ambiente. Según Losinno, la obra es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la ciudad de 9 de Julio, ya que permitirá asegurar el suministro de energía para futuras empresas e industrias que busquen instalarse en la zona, algo que hoy en día es limitado debido a la capacidad energética. Este proyecto de infraestructura, que lleva años en gestión, se considera un avance clave para mejorar la competitividad económica de la región.

En paralelo, Losinno se refirió al éxito de la cooperativa con la puesta en marcha del primer parque solar comunitario de 9 de Julio, un hito en la región al ser el primer parque solar de energía renovable que no está en manos privadas. Este proyecto, que está dirigido a empresas e industrias, ha sido muy bien recibido, y ahora la cooperativa avanza hacia una segunda etapa, en la que se busca ofrecer este mismo tipo de energía a los usuarios domiciliarios. El modelo comunitario permite a los participantes adquirir módulos de energía renovable que se instalan en un predio de la cooperativa, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento, ya que todo se gestiona de manera centralizada. Este modelo también ofrece beneficios en términos de mantenimiento, ya que los usuarios no tendrán que preocuparse por posibles daños a los paneles solares, que serán gestionados por la CEyS. Es decir, quien invierta en paneles solares se ubican en conjunto y desde la Cooperativa se le descuenta la cantidad de Kw generados.

Por último, Losinno tocó otro tema importante para la comunidad: el proyecto de establecer un crematorio en la ciudad. Este servicio, solicitado por los asociados de la cooperativa, se está planificando con la intención de ubicarlo en la entrada del cementerio local. La inversión inicial sería la compra del horno crematorio, y posteriormente se construirían las instalaciones necesarias para ofrecer este servicio a la comunidad, que busca mayor acceso a este tipo de opciones. Además, la cooperativa está trabajando en un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la atención al público, agilizando los trámites y facilitando la interacción con los asociados.

En resumen, Matías Losinno expuso una visión clara de los esfuerzos y proyectos que el CEyS Mariano Moreno ha emprendido para mejorar los servicios a los usuarios. Con una fuerte apuesta por la energía renovable, la salud y la infraestructura, la cooperativa busca ofrecer soluciones a las necesidades de los vecinos de Nueve de Julio, haciendo frente a los desafíos que representan las áreas rurales, la falta de rentabilidad del sector privado y las dificultades tecnológicas.