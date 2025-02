Marcela Vitale: ‘Lo que me representa es el trabajo y el compromiso con la comunidad’

En una entrevista amena y sincera, Marcela Vitale, Delegada Municipal de Dudignac y candidata por la Lista 24, expresó sus opiniones sobre la situación de la localidad, sus logros y desafíos. La Vitale, quien se presenta como una trabajadora incansable, compartió su visión de su gestión y las expectativas que tiene para el fu.

“El 24 me representa profundamente”

La Delegada comenzó la charla con una reflexión personal sobre su elección del número 24 para la lista que encabeza: “El 24, el caballo, es un número que me representa, es símbolo de trabajo, cooperación y organización. Es un número que tiene significado para mí, porque en la vida no hay nada que se haga al azar, siempre hay algo detrás”. Vitale, que se define como una persona de acción, destacó la importancia de estos valores en su gestión y los cultiva en el trabajo de cada día.

El trabajo detrás de la plaza de Dudignac

En cuanto a su gestión, Marcela destacó el esfuerzo realizado para mejorar el aspecto de la plaza de Dudignac, la cual considera uno de los lugares más hermosos de la localidad. “La plaza es hermosa por su arbolado, y la trabajamos mucho a lo largo de los años. Cuando asumí uno de mis primeros compromisos fue mejorar las veredas, ya que veía que las personas mayores, y yo misma, teníamos dificultades para cruzar”, señaló.

Vitale relató que, si bien al principio su gestión estuvo marcada por las dificultades derivadas de la pandemia, logró avances significativos, como la realización de las veredas y la atención a los problemas de desagote en diversas calles de la localidad. “El trabajo social fue vital en esos años difíciles”, agregó, destacando que muchos logros avanzaron desapercibidos, ya que no busca mostrar lo que hace para ayudar a los demás. “El trabajo social se hace en silencio”, enfatizó ya que la ayuda debe ser de respeto a quien la recibe y no exponerla.

Asimismo, la Delegada hizo referencia a las dificultades de la infraestructura en la ruta 65, una de las principales de la localidad. Aseguró que los trabajos realizados en esa ruta en épocas anteriores mejoraron notablemente la seguridad vial, pero que todavía queda mucho por hacer en términos de asfaltado y señalización.

La campaña sin promesas vacías

Al ser consultada sobre su campaña para las próximas elecciones, Marcela Vitale se enfatizó que su propuesta no se basa en promesas vacías, sino en un compromiso real con los vecinos. “No puedo prometer cosas que no sé si podré cumplir. Lo que pido es que la gente se acerca a votar el domingo, porque si no lo hacen, el 3% de los votantes decidirá el futuro de la localidad. Hay que entender que esto no es una elección política, es una elección vecinal”, destacó, haciendo un llamado a la participación ciudadana en el proceso electoral.

Una mirada honesta sobre su gestión.

Vitale, quien se considera una persona de gestión, afirmó que su trabajo como Delegada se basa en la comunicación constante con los vecinos. “He intentado separar mi vida política de mi vida de gestión, porque me interesa más solucionar los problemas de los vecinos”, afirmó. Según su perspectiva, las expectativas de la gente son altas, pero las realidades de la gestión municipal no siempre coinciden con esos deseos. “Es normal que la gente quiera más, pero también hay que entender que los tiempos no son los mismos ya que hay muchas dificultades”.