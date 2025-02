Se disfraza de ‘concesión’ una simple obra pública de mantenimiento de rutas

Desde la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, nos vemos en la obligación de alertar sobre un engaño oculto tras las recientes concesiones viales que afectan a todos los ciudadanos argentinos, señalan en una carta abierta al Presidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro de Economía, y Secretario de Transporte, entre otros. En esta carta abierta, los profesionales exponen los riesgos y consecuencias que traerá el modelo de concesión tal como ha sido diseñado en los pliegos de bases y condiciones, y las graves implicancias para la seguridad, el confort y la sostenibilidad.

La falsa concesión de obra pública

En primer lugar, se deja en claro que lo que se está presentando como una concesión de obra pública, en realidad, no lo es. En términos prácticos, se trata de una obra pública convencional disfrazada de concesión, se resalta en la nota.

En un verdadero sistema de concesión, las empresas asumían el riesgo empresario, pero en este modelo eso no ocurre. No hay ningún parámetro exigible que garantice un nivel de servicio mínimo, ni ninguna obligación de adaptarse a las condiciones cambiantes de cada tramo concesionado. Además, no hay planes para mejorar o evolucionar las trazas de los caminos para hacer frente al crecimiento demográfico y del tráfico, lo que nos lleva a la conclusión de que no hay un verdadero riesgo empresario y es una ‘maquillaje’, donde los riesgos de seguridad siguen en detrimento de los usuarios.

Obra pública de mantenimiento, no una concesión real

Lo que realmente está ocurriendo es que se ha presentado una obra pública de mantenimiento con pagos de los ciudadanos que serán quienes financian el mantenimiento de los corredores a través del pago diario de un impuesto.

Este esquema no solo es injusto para los ciudadanos, sino que también va en detrimento de la calidad de las obras que se deben realizar en nuestras rutas. En nuestra carta abierta del 6 de noviembre de 2024 ya habíamos anticipado esta problemática, y ahora, con la publicación de los pliegos de concesión, hemos confirmado nuestras sospechas.

El estado actual de los corredores viales

Los pliegos no abordan de manera efectiva el deterioro de los corredores viales. Según cálculos preliminares, las obras previstas son insuficientes y llegan tarde, se resalta. l

Un negocio inmobiliario encubierto

Además, los pliegos autorizan a las empresas concesionarias a llevar a cabo explotaciones complementarias. Alabama centros comerciales, hoteles, farmacias, restaurantes, estaciones de servicio, entre otros, dentro de la traza.

Lo más preocupante de todo esto es que no se especifica qué ocurrirá con esas inversiones cuando termine la concesión.

Con esta carta, queremos anunciar a las autoridades ya la ciudadanía en general sobre los graves riesgos que implica este esquema de concesión vial. Lo que se está proponiendo no es una concesión real, sino una obra pública de mantenimiento con una modalidad de pago injusta y una serie de actividades comerciales que desvirtúan completamente el propósito original de la infraestructura vial.

Los ciudadanos argentinos no merecen ser engañados de esta manera, y exigimos que se revierta este modelo para garantizar la seguridad y las rutas.