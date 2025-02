Hermita Gómez: ‘Me impulsa mejorar la vida de mis vecinos’

Hermita Gómez, vecina de Dudignac, quien se desempeña como administrativa en la Delegación, se presenta como candidata a delegada municipal por esa localidad, con la Lista 7. En ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9 señalo que es militante desde los 16 años, una tradición que heredó de su padre. Su constante compromiso con la comunidad y su deseo de impulsar el bienestar colectivo la llevaron a postularse para ser delegado. Si bien ya lo intenté hace dos años, y no cumplió con los requisitos, en esta oportunidad llega con impulso renovado, tras la insistencia de los vecinos que vieron en ella la esperanza de un cambio.

Al ser consultada sobre su decisión de presentarse nuevamente, afirma: “Es un compromiso con mi gente, con el pueblo que amo. Me lo piden y, como siempre he dicho, la política es vocación de servicio. No soy una persona de compromisos vacíos; lo que me interesa es mejorar la vida de mis vecinos.”

El número 7: Un dato curioso que comparte la candidata es su elección del número 7, el cual considera un número “perfecto”, relacionado con la espiritualidad y la perfección en la creación. “El número 7 tiene para mí un simbolismo especial, ya que representa la perfección y la iluminación, conceptos con los que me identifican en mi trabajo”, afirma.

Trabajo puerta a puerta: Con una campaña que abarca tanto el uso de redes sociales como un contacto directo con los vecinos, Hermita nos comenta que ha comenzado a recorrer las casas de Dudignac, con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. “La gente tiene muchas ganas de votar este año. Es algo que no se hacía desde 2008, y veo un gran entusiasmo en la comunidad por participar. Yo quiero ser esa opción de cambio, de crecimiento para Dudignac”.

A pesar de la campaña puerta a puerta, la postulante también se refiere a los esfuerzos que realizan los empleados municipales, los cuales tienen un contacto constante con los vecinos. “En nuestra comunidad, todos nos conocemos. Ya sea para entregar boletas o para ayudar a resolver problemas, siempre estamos cerca de la gente”, menciona.

La situación actual de Dudignac: La candidata reconoce que Dudignac ha tenido un crecimiento significativo, especialmente en lo que respeta a su ubicación estratégica y los servicios disponibles. Sin embargo, también considera que el pueblo está en una etapa de estancamiento, destacando que aún hay mucho por hacer. “Dudignac tiene un gran potencial, pero está opacado por algunas falencias. Necesitamos darle más impulso, crear oportunidades y no permitir que se estanque”, expresa.

En cuanto al empleo, Hermita comentó que si bien muchos han llegado a Dudignac buscando trabajo, especialmente en el sector de la agricultura, todavía hay áreas que requieren atención, como la necesidad de generar más oportunidades laborales para las mujeres.

Relación con las instituciones locales: Uno de los puntos clave de su campaña es la relación con las instituciones locales. Aunque ha sido una vecina activa y ha trabajado con varias organizaciones, este año, como candidata, busca reforzar ese lazo. “Las instituciones son fundamentales para el progreso de Dudignac. Como delegada, mi trabajo será fortalecer esas alianzas y hacer que las propuestas de las instituciones se transformen en acciones concretas.”

En particular, resalta su admiración por el cuerpo de bomberos de la localidad, con el cual tiene un vínculo familiar. Mencionó una anécdota reciente que la preocupación, relacionada con el deterioro de la infraestructura en las calles del pueblo, y cómo esto afecta a los bomberos cuando deben movilizarse en emergencias. “Es algo que tenemos que resolver lo antes posible, especialmente cuando se trata de una institución tan importante como los bomberos”, comentó.

La importancia del acceso y las rutas: Otro tema que preocupa a la postulante y a los vecinos es el estado de las rutas de acceso a Dudignac. Aunque reconoce los esfuerzos de las autoridades por mejorar la infraestructura vial, señala que el acceso a la ruta 65 sigue siendo una preocupación constante. “Es un tema que venimos gestionando hace años. Sabemos que es competencia provincial, pero no vamos a dejar de insistir en que se mejoren las rutas, porque esto es vital para nuestra seguridad y desarrollo.”

Familia y compromiso: Ermita es madre de cuatro hijos y viene de una familia numerosa. Resalta la importancia de la familia y cómo, a pesar de los desafíos, siempre se puede encontrar espacio para el compromiso con la comunidad. “Si bien mis hijos ya son grandes, tengo una hija de 10 años que me mantiene activa en todas las etapas de la vida. Como mujer, soy capaz de equilibrar la familia, el trabajo y mi compromiso con Dudignac. Y sé que otras mujeres también lo hacen todos los días.”

Un llamado a la participación: Por último, la candidata a delegada hizo un llamado a los vecinos para que se acercaran a votar el próximo domingo. “Lo importante es elegir. No importa quién sea el elegido, lo fundamental es que el pueblo tenga voz. Mi propuesta es un cambio, pero si la gente considera que el pueblo está bien, bienvenidos sean. La democracia se trata de eso, de poder elegir y ser escuchados”.

Hermita Gómez se presenta como una opción de cambio y crecimiento para Dudignac, con un profundo compromiso con su gente y su comunidad.