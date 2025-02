Ignacio Zavaleta: “Las Rutas de Buenos Aires necesitan una respuesta eficaz y no más promesas”

En una entrevista reciente en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, con Gustavo Tinetti, Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, hizo un llamado de atención sobre la situación crítica de las rutas en la provincia de Buenos Aires. Zavaleta expresó su preocupación ante la reciente movilización política que tuvo lugar en Luján, en la que intendentes, en su mayoría de raíz justicialista, se unieron al ministro Katopodis para reclamar por el estado de las rutas. Además, anunciaron una denuncia al presidente de la Nación debido a que los fondos recaudados por el concepto de “Riesgo País” y “Naftas” no están siendo destinados a obras viales, y específicamente, a la mejora de las rutas, las cuales están bajo la supervisión de Vialidad Nacional.

Zavaleta destacó que este reclamo no es nuevo, ya que la Unión de Usuarios Viales viene luchando por la mejora de la infraestructura vial desde su creación en 2012, y muchos de sus miembros han estado trabajando de forma autoconvocada desde años antes. “Lo que hemos visto recién en Luján es más un acto político que una verdadera solución a los problemas estructurales que venimos denunciando”, señaló Zavaleta, quien subrayó que el reclamo no puede ser meramente reactivo, sino que debe ir acompañado de propuestas concretas.

En este sentido, la Unión de Usuarios Viales ha propuesto la creación de una Red Federal de Autopistas, un sistema de gestión de la infraestructura vial sin necesidad de fondos del Estado. Este proyecto busca cambiar el paradigma actual, que ha estado marcado por la corrupción y la ineficiencia, permitiendo que las empresas adjudicatarias financien, construyan y gestionen las autopistas a cambio de un pago a largo plazo por 30 años. Según Zavaleta, este sistema podría financiarse con una pequeña contribución por litro de nafta, un mecanismo ya existente y que ha demostrado ser suficiente para cubrir los costos de las obras viales sin generar nuevos impuestos.

Zavaleta también hizo referencia a la crítica situación de la seguridad vial en Argentina, citando las estadísticas de siniestros viales y la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las rutas para reducir los accidentes y las muertes en las carreteras. “Los informes están sobre la mesa desde hace años, pero la respuesta de los gobiernos ha sido nula”, afirmó.

El dirigente vial destacó que esta propuesta será presentada formalmente en el Congreso en marzo, con el respaldo de diversas instituciones como cámaras de comercio, Rotary Club y sociedades rurales. “Este es un proyecto que debe trascender lo político y convertirse en una política de Estado”, aseguró Zavaleta. También remarcó que la ejecución de esta iniciativa no solo mejorará la infraestructura vial, sino que impulsará la economía mediante la creación de empleos y la reactivación de sectores como el ferroviario.

Finalmente, Zavaleta apeló a la unidad de todas las instituciones y sectores involucrados, instando a que apoyen la iniciativa para que, de una vez por todas, las rutas de Argentina dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad. “Este proyecto no favorece a nadie en particular, sino que busca el bienestar de todos los ciudadanos y el progreso del país”, concluyó.

La movilización y las propuestas de la Unión de Usuarios Viales siguen siendo una esperanza para muchos, que ansían una solución definitiva para las rutas del país, que, como bien señala Zavaleta, son fundamentales no solo para la seguridad vial, sino también para el desarrollo económico y social.

Rutas, la odisea Argentina del gran bonete

Al que le quepa el sayo que se lo ponga…

Los Funcionarios y políticos hoy salen a la calle a reclamar y denunciar por las

RUTAS, las mismas que ellos no arreglaron o modernizaron cuando estuvieron

en el Gobierno y tenían que hacerlo, sumado a oportunistas que en los más de

quince años de reclamos y propuestas nunca los vimos aparecer.

Que reclaman y que proponen, no lo saben, solo politiquería fácil basada en

dispersar culpabilidades en otros.

Lo peor del caso es que el deterioro es dinámico, entonces mientras se monta un

escenario humeante, el deterioro de nuestras rutas cada vez será peor.

Hace décadas que fuimos advirtiendo lo que hoy descubren quienes fueron parte

responsable del estado deplorable de la Red Vial Argentina, nunca se planificó ni

hubo políticas para adecuar la red al creciente parque automotor y sus

características propias de hace un siglo, sin mantenimiento, con gestión basada

en “bacheo”, símbolo de la decadencia en gestión de infraestructura vial.

Conocemos a través de los años, la gestión de muchos personajes que hoy les

“preocupa” el estado de las rutas, sabemos y tenemos pruebas de su desinterés

sistemático en la temática, ya que recurrimos a todos los ámbitos Institucionales

planteando con anticipación lo que hoy vivimos.

Alzan la voz pretendidos referentes políticos que mencionan el mal estado de las

rutas, y con eso creen que salvan la ropa, pero concretamente no gestionan nada,

y lo peor es que no seguiremos igual, vamos a estar cada vez peor.

La propuesta de la Unión de Usuarios Viales es el cambio de paradigma en la

gestión de la modernización de la Red Vial Terrestre, con un plan de inversión de

riesgo privado sin fondos del estado, sin peajes, la que estaremos ingresando en

la Cámara de Diputados de la Nación, y allí se disipa el humo, lo que esperamos

es el acompañamiento de quienes están preocupados por el futuro.

Por Unión de Usuarios Viales

Ignacio Zavaleta