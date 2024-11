AFAPDi visitó Cadena Nueve y FM Máxima: un taller de radio inclusivo y educativo

Este lunes 11, integrantes de la AFAPDi – Asocición de Familiares y Amigos de personas Discapacitadas – visitaron Cadena Nueve y FM Máxima 89.9 en el marco de un taller de radio que permitió conocer su funcionamiento.

La visita fue organizada, por Andrea Muñoz, quien coordina los talleres y llegaron acompañado de la Presidente de la institución Analía Maiz en el marco de un programa educativo inclusivo para promover la participación activa de las personas con discapacidad en el ámbito de los medios de comunicación.

Los jóvenes de AFAPDI fueron recibidos por Gustavo Tinetti, director del Grupo Cadena Nueve quien lo primero que les dijo ‘Son muy bienvenidos y queremos que lo pasen muy bien’, mientras les hablaba con suma calidez.

Una Jornada de Aprendizaje y Diversión

La jornada comenzó con una charla introductoria a cargo de Tinetti, quien explicó de manera sencilla y accesible cómo funciona una emisora ​​radial. “Hoy les vamos a mostrar cómo la radio no solo transmite sonidos, sino que también lleva información y conecta a las personas a través de las ondas”, expresó Tinetti, mientras los chicos observaban la tarea del operador, Gonzalo germano, que les explicaba con atención y sencillez.

El taller estuvo dividido en varias etapas, donde los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los equipos de radio. Se les explica cómo funcionan los micrófonos , la consolas de audio, y cómo la señal radial se transmite en AM como en FM y llega a los receptores.

“La radio es un medio de comunicación muy interesante, ya que permite que las voces viajen a través de ondas y lleguen a muchas personas, tanto por las radios tradicionales como por dispositivos móviles”, explicó uno de los operadores. En el taller, los jóvenes aprendieron no sólo sobre cómo se transmite el sonido, sino también sobre la importancia de la tecnología detrás de las ondas radiales, el micrófono, la consola y la llegada a los receptores.

Los participantes pudieron ver de cerca el equipo y cómo viaja la señal desde el micrófono, a través de una consola, hasta el transmisor, que emite la señal a través de la antena. “Lo que escuchamos a través de las radios, en los teléfonos o en los dispositivos de streaming, es el resultado de todo un proceso técnico

La Convergencia de Sonido e Imagen

Una de las características más destacadas de la visita fue la posibilidad de combinar sonido e imagen. Los chicos no solo pudieron escuchar lo que sucedió en el estudio, sino que también fueron grabados en video. Esta modalidad permite que los oyentes, además de escuchar las voces, puedan ver a los locutores y participantes a través de la transmisión en vivo o en redes sociales. “Esto es lo que llamamos una comunicación de doble vía: la gente no solo escucha, también ve”, destacó un operador mientras mostraba cómo la imagen de los participantes se proyectaba en la panta.

El Taller de Manejo de Dinero: Un paso hacia la independencia

Uno de los talleres más destacados que contaron los chicos fue el de manejo de dinero , donde los participantes planifican el dinero y contaron cuando fueron a un supermercado, miraron los precios y luego sabían lo que tenían que gastar.

“Nos enseñan a ver cómo podemos organizar lo que tenemos para no gastar más de lo que necesitamos. El taller nos ayuda a entender cuánto cuesta cada cosa y cómo hacer la cuenta para que no falte nada”, explicó María Laura , una de las presentes.

Este taller, además de proporcionar herramientas valiosas para el día a día, también fomenta la responsabilidad y la organización.

Taller de Cocina: De la teoría a la práctica

Pero no todo es dinero y números. Muchos de los chicos en la radio también se vieron entusiasmados con el taller de cocina , ya que pronto Delfina Galloso, le dara uno.

“Me encanta hacer empanadas. En el taller aprendemos desde la masa hasta el relleno. Lo bueno es que después de cocinar podemos compartir lo que hacemos con los demás”, contó Laura , mientras los demás escuchaban.

Este tipo de actividades permite que los chicos no solo aprendan nuevas habilidades, sino que también fomentan un ambiente de comunidad y cooperación.

Baile y Cultura: Un espacio para expresarse

Otro de los talleres que generó mucho interés fue el de baile, en el danza folklórica, cumbia, autoexpresión y confianza en uno mismo .

“La cumbia es lo que más me gusta. Me gusta bailar con mis amigos y sentir la música. En este taller me siento libre y me olvido de todo. Además, aprendemos a bailar con diferentes ritmos, desde el folklore hasta la bachata”, comentó Miguel.

Además de los deportes y la cocina, los chicos de la radio están muy involucrados en talleres de arte y cultura .Manualidades, pintura y teatro, conforme fueron contando.

“En el taller de teatro nos enseñan a expresarnos sin miedo. Podemos ser lo que queramos ser. A veces hacemos juegos de improvisación o representamos pequeñas obras. Me gusta porque siento que soy otra persona”, relató María Laura.

Los Beneficios del Taller de Cultura y Folklore

En cuanto a la cultura y las tradiciones argentinas, los chicos también tuvieron su momento para hablar sobre el Día de la Tradición, para aprender más sobre el folklore argentino y costumbres gauchescas.

“A mí me gusta bailar folklore, porque es parte de nuestra tradición. En el taller aprendemos a zapatear ya seguir el ritmo de la música. A veces también hacemos competencias entre nosotros, y eso es muy divertido”, dijo Celeste.

El Valor de la Participación Comunitaria

Lo que quedó claro durante toda la charla es el valor de los talleres no solo como una forma de aprendizaje, sino como un espacio de integración social.

Los chicos dejaron un recuerdo de cariños, integración convivencia cariños y amor genuino.

Reflexión Final: Un Día de Aprendizaje y Participación

El taller de radio no solo fue una experiencia educativa, sino también un momento de integración y participación para los jóvenes de AFAPDI. A través de este taller, pude explorar un mundo nuevo, lleno de tecnología, creatividad y comunicación. Además, la jornada demostró cómo los medios de comunicación pueden ser una herramienta de inclusión, permitiendo que todas las personas y sectores sociales pueden contar sus emprendimientos y actividades.