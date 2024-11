Ante el Día del Empleado Municipal el lunes feriado no se recogerá la bolsita domiciliaria

La Municipalidad de Nueve de Julio comunica que en el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal, que se conmemora este 8 de noviembre, pero que este año será trasladado al lunes 11 de noviembre, se implementarán modificaciones en el cronograma de recolección de residuos.

El día lunes será feriado administrativo, lo que implica que algunos servicios se verán ajustados.

De esta manera, el servicio será normal el día viernes 8, mientras que el lunes 11 no se efectuará la recolección de residuos perecederos domiciliarios (bolsitas), a la vez que no se aplicará la recolección de productos de poda, carpido y escombros en la Zona I; en tanto que no habrá recolección de reciclables el día domingo 10, también en la zona I.