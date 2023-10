Pedro Médica: “Esta más que claro que no va a cambiar nada si se sigue con la gente que está”

Esta mañana en Despertate, programa radial de Cadena Nueve y Máxima, Pedro Medica se expresó acerca de su debate en la Escuela Nº8 junto a Male Defunchio y María José Gentile, en el cual planteo sus propuestas de campaña.

Como te lo adelantamos por este medio, el martes se llevó adelante un debate con candidatos a intendente del distrito con 7 ejes abarcativos y propuestos por jóvenes estudiantes de 5º y 6º año de secundaria. En este sentido, entre los temas a tratar se habló de transito, ecología y salud, entre otros. Hablamos con Médica, y esto nos decía:

“En cuanto a transito, mas precisamente a la línea de transporte publico lo que se planteo fue que nuestra idea es tener dos líneas en funcionamiento”, además de aclarar que éste no solo seria destinado a estudiantes ni en horario escolar, sino al publico en general. Del mismo modo, sostuvo que ‘hay que copiarlo que funciona, como en Chivilcoy’. Si bien, el modo de llevarlo a cabo no esta bien definido, ‘habría que hacer estudios de factibilidad, y tener algún convenio con la provincia’.

En cuanto al municipio y el medio ambiente, Médica planteo una ‘ciudad ecológica‘ – recordamos que, se reduce el impacto ambiental de sus actividades y promueve modalidades de consumo y producción sostenibles y acordes con sus propias condiciones territoriales, geográficas, sociales, económicas y culturales – en este sentido, promover el reciclado por sub-grupos.

Por ultimo, apuntó contra la gestión actual por lo que mencionó: ‘todo el tiempo escucho ‘no se hizo tal cosa porque el gobernador (…) o no se hizo tal otra porque nación’, ‘hay cosas que no las poder delegar, y es es así, no se cómo te vas a tu casa y dormís’.