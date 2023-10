El SUTEBA disidente anunció un nuevo paro de 48 horas

Una vez más, el sindicato docente SUTEBA que conduce la organización Multicolor anunció un paro de actividades. Será el martes 3 y miércoles 4 de octubre. Complicará la actividad educativa de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reclaman?

Desde el gremio informaron que se realizó un encuentro provincial donde decidieron “continuar la lucha contra el ajuste del gobierno, el FMI y las amenazas de la derecha”. A pesar del aumento salarial que recibieron en septiembre (y que los dejó por encima de la inflación) el pliego de reivindicaciones que difundieron pide la reapertura de las paritarias.

La dirigencia gremial opositora a Roberto Baradel viene haciendo paros casi todos los meses del ciclo lectivo 2023 a pesar de que desde el gobierno bonaerense sostienen que son ilegales. El último fue el 6 y 7 de septiembre y tenía una serie de demandas similares al de ahora.

Si bien está convocado en todo el territorio bonaerense, la Multicolor dirige los destinos del SUTEBA en Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca por lo que se espera que en esos municipios haya mayores niveles de acatamiento. También se sentirá en La Matanza, Moreno y el Gran La Plata donde el sindicato tiene una presencia significativa. De hecho, los dirigentes de la capital bonaerense confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

Otro de los reclamos está dirigido especialmente a Baradel como el secretario general del sindicato. La Multicolor le pide que “convoque urgentemente a asambleas en toda la Provincia para resolver medidas a seguir”. También quieren que las centrales obreras (las CTA y la CGT) convoquen a un paro nacional “contra el ajuste, por el salario y por todas las demandas del pueblo”.

Pliego de reivindicaciones del SUTEBA Multicolor

Reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar en el cargo de PR, indexado mensualmente por inflación.

En defensa de la escuela pública y gratuita.

En defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género.

No a las escuelas voucher ni a la privatización del sistema educativo.

No a las reformas antieducativas como la 5ta hora.

Construcción de escuelas y aulas necesarias.

Universalización y ampliación del SAE, provisión de viandas a las escuelas que no tienen comedor.

Creación de todos los cargos faltantes.

Defensa del IPS, basta de atraso jubilatorio.

Defensa del Estatuto Docente.

Defensa de las FOBAs, estabilidad laboral para todes les trabajadores precarizades.

Defensa del IOMA, plenas prestaciones sin copagos.

Respeto al derecho a huelga, no a las faltas injustificadas.

Aumento de emergencia para todes les trabajadores, jubilades, becas, asignaciones familiares y programas sociales. Por un ingreso de emergencia para trabajadores informales. Ningún trabajador/a debajo de la canasta familiar.

No al pago de la deuda usuraria y del pacto con el FMI. Aumento del presupuesto educativo ya.