Historiadores rechazan la negación a San Martín de un referente de Javier Milei

El economista liberal, que acompaña a Javier Milei y descendiente de Carlos María de Alvear, Emilio Ocampo, dijo recientemente que “el Libertador de América no puede ser considerado el Padre de la Patria”, en alusión a José de San Martín.

Sus dichos han sorprendido a historiadores que además las ponen en consideración con las increíbles declaraciones de Diana Mondino sobre las Islas Malvinas, al sostener que hay que respetar «los derechos de los isleños», una idea que va en contra de la posición histórica de la Argentina de rechazar la autodeterminación que plantea Londres, y que no es conteste con las Resoluciones de las naciones unidas que reconocen que Las Malvinas Son Argentinas y recientemente en esa línea se ha pronunciado la Unión Europea.

Emilio Ocampo dijo que “San Martín no fue el Padre de la Patria ni el Libertador de América”.

Con sus dichos sostiene que “el mito sanmartiniano” lo creó Bartolomé Mitre con su libro “Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana” y agregó que en una investigación en los Archivos Nacionales del Reino Unido se había descubierto “una historia que no tenía nada que ver con la que me habían enseñado”.

Emilio Ocampo es descendiente de Carlos María de Alvear, quien fuera Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata y acérrimo rival del general José de San Martín.

Carlos María de Alvear fue militar y político. Inició su carrera en España, llegando a alférez, de donde regresó en 1812 con José de San Martín a Buenos Aires para sumarse a la lucha por la Independencia.

En 1815 se convirtió en director Supremo, y veía al General San Martín como una amenaza para sus intereses, entonces impulsó una reorganización militar en tres ejércitos: Norte, Banda Oriental y Buenos Aires. A San Martín lo envió a Cuyo, lo que implicaba que pasaba a ser su subordinado militar.

El propio Alvear en una nota escribe: ‘Nos sacamos de encima a San Martín, hombre enemigo del centralismo’” y además inició un plan para asesinarlo. Fue San Martín quien se lo recordaría a Alvear en una carta: “Usted ha atacado mi reputación, usted me ha puesto a este pueblo y a mí, en los mayores compromisos, usted me ha faltado a su palabra y tengo probado que pidió 15 o 20 asesinos para quitarme la vida”.

Alvear no pudo doblegar a San Martín. No pudo sacarlo de la gobernación de Cuyo. No pudo evitar que cruzara la Cordillera de los Andes y liberara a Chile y después a Perú.

El 25 de enero de 1815, Alvear cometió un hecho de máxima gravedad para los pueblos que luchaban por la liberación. Asustado por el regreso del absolutista Fernando VII al trono de España y ante la perspectiva de una derrota definitiva de Napoleón, le escribió al embajador inglés en Río de Janeiro, Lord Strangford, para decirle sin tapujos: “Queremos ser colonia británica”.

“Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen”, aseguró Carlos María de Alvear.

Jaqueado por los hechos, Alvear presentó su renuncia y se fue a Río de Janeiro.

Ante estos dichos de Ocampo, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi fue contundente ya que dijo que “demuestra una incultura seria. Hay personas que miran la historia en una forma vacía que quieren negar la realidad para tratar de imponer otras realidades. Ocampo es descendiente de Alvear y quiere revivir esa vieja disputa. Es negar 200 años de historia de la realidad que hizo San Martín y buscar interpretaciones insólitas».

Agregó que «San Martín no solo dio la libertad a medio continente, sino que también brinda el legado de la libertad como bien supremo. Sus ejércitos son de los pocos casos que fueron de liberación y no ocupación. La denominación de Padre de la Patria está en función de lo que está documentado».

Por su parte, el historiador Ricardo De Titto calificó de “falacia” la revisión y enfatizó que “no deja de ser curioso que el señor Emilio Ocampo, siguiendo tal vez la impronta de su referente político, Javier Milei, opine con supuesta seriedad y documentación sobre temas que los historiadores profesionales tienen, a esta altura del partido, bastante resueltos”

De Titto añadió que “esto ya es de una osadía sorprendente. ¿Tiene alguna idea el señor Ocampo de lo que significó organizar el Ejército de los Andes, de los esfuerzos sobrehumanos de esos combatientes, de sus oficiales y de la civilidad que lo acompañó de ambos lados de la Cordillera?”.

La historiadora y escritora Ema Cibotti también desacreditó las afirmaciones de Emilio Ocampo, y destacó que fue Domingo Faustino Sarmiento quien consagró a San Martín como «el Padre de la Patria». Expresó que “el que instaló a San Martín como padre de la Patria no fue Mitre, sino Sarmiento» y señaló que «Ocampo también dijo que San Martín era un espía inglés. Levantó cosas sin ninguna prueba. Esto no tiene asidero».

El historiador Miguel Ángel de Marco sostuvo que el descendiente de Carlos de Alvear le tiene a San Martín “el mismo desafecto” que su antepasado. “¿No fue el Libertador de América? ¿Y qué hizo formando el Ejército de los Andes, dando libertad a Chile y al Perú, y aun participando, luego del retiro, mediante sus oficiales y soldados, en la última batalla de la Independencia, Ayacucho?”, se pregunta De Marco y agregó que “San Martín está en el bronce por lo que hizo, sobreponiéndose a sus humanas falencias y debilidades; no por haber carecido de ellas. Ese es su ejemplo, tan vigente como necesario en nuestros días. Su honradez, su vigoroso entusiasmo, su infatigable actitud de servicio constituyen hoy un verdadero acicate”.