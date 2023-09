Downtásticos ofrece un consejo ante un exabrupto de Javier Milei

¿Qué decís cuando decís ” mogólico” o Down como insulto?. Con esta pregunta Downtásticos , ONG nuevejuliense conformado por padres y familiares de personas con síndrome Down brindan una enseñanza en respuesta a un exabrupto del candidato a la presidencia Javier Milei.

Cuando utilizás cualquiera de estas palabras, no estás insultando, estás haciendo referencia a personas que tienen una condición genética inmodificable y lo estás utilizando para dirigirte a alguien que te fastidia porque no puede hacer algo bien o de la forma que vos querés. Entonces no es un insulto, es discriminación.

¿Porqué? Porque la palabra mogólico es una deformación de mongólico, palabra que utilizó el doctor John Down para describir el síndrome de Down, por el parecido físico con las personas del grupo étnico ” mongoles”

Lo mismo sucede cuando utilizás la palabra “Down”.

Por eso, desde Downtásticos te pedimos que nos ayudes a ir cambiando los chips y abriendo las cabezas… no lo uses más; ahora sabés de donde viene y a que te referías cuando lo usás.

Surge este posteo como repudio a los dichos de @javiermilei

Pero no para mostrarnos ofendidos y nada más sino para ofrecer un consejo.