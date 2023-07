Miriam Lorenzo: “Destaco en María José su calidez y gestión de todos estos años, junto a una gran referente política”

Miriam Lorenzo es abogada, mamá de dos hijos y hoy, aspira a ser concejal desde ‘La Fuerza del Cambio’, en JxC.

Desde chica supo que quería dedicarse a la abogacía reconociendo que la injusticia la movilizaba a la equidad. Luego de egresar desde el Colegio Jesús Sacramentado, donde cumplió todos los ciclos de la enseñanaza obligatoria, los 23 años se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la UBA, y en 2008 se radico en la ciudad de Nueve de Julio luego de haber ejercido la profesión en un Banco líder. Lleva adelante el jercico profesional con el derecho de familia que es lo que más le gusta.

Con respecto a la política, si bien nunca militó siempre le gustó y se interesó por ver cómo gobiernan al país y las condiciones que se presentan en torno a eso. Cuando le llega la propuesta de ser parte del espacio que convoca María José, no lo dudó, y lo sintetizó:“Lo que me hizo no dudarlo es contar con la figura de María José liderando este lindo equipo”.

“Es muchísimo lo que ha crecido Nueve de Julio, mi percepción como ciudadana común es ver que todo el tiempo Nueve de Julio sigue creciendo y desarrollándose”. “El objetivo de María José es continuar con ese proceso de crecimiento que viene dándose hace varios años, ese es el camino”.

Miriam Lorenzo resaltó que el grupo es de perosnas que nunca militaron en política pero que les interesa ver un ‘Nueve de Julio mejor’ al tiempo que resaltó que se trata de ‘un espacio de gente honesta y transparente’ y nos une el objetivo común de poder hacer cosas importantes.