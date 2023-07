Kevin Ríos: “Pase lo que pase en esta elección, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hace seis años”

Kevin Ríos es trabajador y papá, hace seis años que está en el espacio Libres del Sur haciendo trabajo social y ayudando a los vecinos del barrio y de las localidades. Si bien sabían a principio de año que se podía llegar a presentar una lista, esto es algo nuevo que ‘pase lo que pase van a seguir trabajando por y para la gente’.

El pre-candidato a intendenden del partido de Nueve de Julio, el postulante contó que se presentaría como primer concejal de la lista Libres del Sur, hasta que se presentó una inquietud interna por parte de quien sería pre-candidata a intendenta y su lugar pasó a ser el de Kevin Ríos.

Asimismo, sostiene que la gente escucha sus propuestas y la respuesta es tambien escuchar a esos vecinos que expresan su descontento con otros representantes políticos.

“La gente nos conoce por trabajar mucho desde lo social”. En Barrios Unidos (Ameghino 1056), funciona el merendero que aloja a más de 40 familias en su labor diaria haciendo entrega de viandas, e implementando un emprendimiento textil que funciona desde allí.

“Son muchísimos los merenderos que funcionan en la ciudad, ojala no existieran y hubiese más oportunidad de trabajo para que los padres y madres de familia puedan tener los recursos y no tener que depender de alguien más para comer”.

Entre sus propuestas, el pre candidato a intendente menciona: “Gestionar y trabajar para que Nueve de Julio tenga un plan de viviendas como se merece. Hoy tenemos una alta cantidad de vecinos que no tienen casa propia”. “Hemos visto gestionar poco, la gente no quiere que se lo regalen sino poder acceder y que lo puedan pagar”.

“Nos han marginado mucho a nosotros”. “En mi caso no terminé la secundaria y me han dicho ‘¿Cómo vas a ser pre-candidato a intendente si no sabes?’ Yo creo que para trabajar para la gente no tenes que tener un título”.

“Hoy la necesidad de la gente es que la escuchen y la acompañen. Nosotros vamos a ser un gobierno abierto, dar lo mejor de nosotros”. “Si no llegamos lo vamos a seguir haciendo como lo venimos haciendo hace seis años”.