Gerardo Morales llega a Nueve de Julio para respaldar la candidatura de ‘Nacho’ Palacios a intendente

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales, arriba este vienes a Nueve de Julio en un hecho histórico por ser la primera vez que un mandatario norteño llega en pleno ejercicio de su cargo al distrito.

Lo hace después que se reuniera este jueves en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ubicada en la calle Alsina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con precandidatos a intendentes bonaerenses, entre los cuales estuvo ‘Nacho’ Palacios, que lo recibirá esta tarde.

El titular de la UCR convocó a 75 dirigentes radicales bonaerenses que buscan convertirse en intendentes de distintos municipios a partir de la próxima elección.

El diputado bonaerense Walter Carusso destacó que la importancia de este encuentro está dado en que cada uno de los postulantes no solo son la presencia del radicalismo, sino que se trata de los referentes con mas influencia en sus localidades, con trayectoria y con estructuras militantes sólidas” y planteó que “la exposición del poderoso armado que respalda a Gerardo Morales en la provincia no es un dato menor y, no solamente refleja la adhesión que despierta el precandidato a presidente de la UCR”.

El diputado indicó que el acto de este jueves en CABA “da cuenta de la vitalidad que exhibe el radicalismo, por fin activo y de pie, en tiempos que reclaman instituciones políticas serias capaces de encarar los desafíos que plantea la grave situación que atraviesan tanto la provincia de Buenos Aires como la mayoría de los Municipios”.

En el encuentro hubo representantes de Merlo, Moreno, General San Martín, Tres De Febrero, Morón, Lanús, Malvinas Argentinas, San Miguel, Vicente López, Escobar, Mercedes, Marcos Paz, Navarro, Baradero, Colon, Pergamino, Ramallo, San Andrés De Giles, San Nicolás, Zarate, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza.

También de Berazategui, Berisso, Carlos Tejedor, Las Heras, Carmen De Areco, Baradero, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lobos, Lomas De Zamora, Magdalena, San Vicente, Punta Indio, Ezeiza, Alberti, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Junín, General Pinto, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, General Pueyrredón, Echeverría, Necochea, Partido De La Costa, Chascomús, Coronel Pringles, Villa Gesell, Pinamar, Monte, General Belgrano, General Paz, Castelli, General Guido, Bahía Blanca, Laprida, Tapalqué, Tornquist, Tres Arroyos, Azul, Bolívar, Olavarría, Saladillo y La Plata.

Y en relación a la visita a Nueve de Julio, Gerardo Morales se reunirá con la prensa a las 17,30, en el Comité radical, Tucumán 1221; luego tendrá un encuentro con empresarios y más tarde, será recibido por Mariano Barroso en su despacho oficial en la Municipalidad.

El Intendente distinguirá al Gobernador de Jujuy, mandatario que por primera vez llega a la ciudad y a su vez, es el único que lo ha hecho a lo largo de su historia. En otros términos, nunca estuvo en Nueve de Julio un gobernador norteño. En Cuarenta años de Democracia, el único que lo hizo fue Carlos Menen cuando gobernaba La Rioja e iba a una interna con Antonio Cafiero. El segundo es Gerardo Morales.

Por la noche, el presidente del radicalismo nacional, tendrá un encuentro con afiliados y militantes en la peña de River Plate.