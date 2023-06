Me presento soy Ayelen Garcia de la ciudad de Bragado . Y estoy buscando a mi progenitora , ella me dejo en un hospital muy cercano a San Miguel Barrio Mitre, y me dejó con esta nota. El día 1 de abril de 1994.

Tengo 29 años , si conoces a alguien que haya estado embarazada y hoy en día tenga 50 años .