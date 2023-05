Sigue recorriendo escuelas ‘Habitando Aulas’

En el marco del programa “Habitando Aulas”, continúan desarrollándose los talleres de Orientación laboral para los jóvenes de la Promo 2023.

En esta oportunidad se realizaron el viernes 19/05 en el Colegio Jesús Sacramentado, con la participación del Colegio Los Ceibos, la Escuela Especial No 501, el CEPT Nro. 15 y la Escuela Técnica No1 Otto Krausse y el día martes 23/05 en el Colegio San Agustín, que recibió a los alumnos de la Escuela Técnica No 2 Mercedes V. de Labbé del turno mañana.

En estas jornadas el recibimiento estuvo a cargo de la coordinadora de la Oficina de Empleo Cecilia Fusari, acompañando los directivos de los colegios sedes, José Groesman y Silvia Constantino y los equipos de las escuelas visitantes.

También presenciaron los talleres la directora de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido; la directora de Educación, Marisa Poratti; y el director de Cultura, Marcos Galvani.

Los alumnos trabajaron con mucha dedicación en actividades relacionadas a orientación vocacional y ocupacional, con prácticas en presentación para una entrevista laboral y en los conceptos básicos de currículum vitae.

Los talleres tuvieron una duración de 3 hs., en los cuales se logra muy buen nivel de participación y de integración, así como de atención e interés en la tarea.

Hoy, martes 30/05 se dictó este taller en la Escuela Secundaria No 7 para todos los alumnos del turno tarde, recibiendo a la Escuela Secundaria No 8, a la Escuela Secundaria No 13 y a la Escuela Técnica No 2 Mercedes V. de Labbe; y el día martes 6 de junio se realizará para el turno vespertino con las Escuelas Secundaria No8, No 13 y No 10.

En las localidades, en tanto, se coordinarán visitas del equipo municipal a cada establecimiento a partir del mes de agosto.

Este proyecto está coordinado por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes y Oficina de Empleo, en articulación con la Subsecretaría de Producción y la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Los talleres son dictados por el equipo de la Oficina de Empleo, la Dirección de Educación y la Dirección de Trabajadoras Sociales.