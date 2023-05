Con la consigna ‘La ciudad de 9 de Julio es zona liberada para las motos ilegales’ se convoca a firmar una petición

Vecinos del distrito bonaerense de Nueve de Julio han lanzado un petitorio para que sea firmado por aquellos que apoyan la consigna: ‘Basta de Motos Ilegales’ . Se convoca a través de la plataforma change.org https://chng.it/gmydstyz vía @ChangeorgAR.

El mensaje lleva el título: ‘La ciudad de 9 de Julio es zona liberada para las motos ilegales’, y se añade que de prosperar, ‘facilitaría el descanso por las noches, disminuye el impacto auditivo, previene el riesgo de accidentes graves en la vía pública’.

A toda hora y peor de noche, pasan las hordas arrasando con todo a su paso, arrasan con nuestro descanso, el de los niños, el de los abuelos, el de aquellos con necesidades especiales como los niños con espectro autista, y por supuesto también con los perros de la casa, no se salva nadie!!.

Quién se despierta con este ruido infernal por la madrugada difícilmente pueda conciliar el sueño nuevamente, los latidos se aceleran, hacen mal al corazón, y la salud en general de todos los habitantes de 9 de julio.

La segunda parte del problema más allá del flagelo del impacto auditivo es que van a causar un accidente.

En el parque general San Martin, entran a toda hora y sobre todo los fines de semana, hacen willy de a dos arriba, aceleran con corte, y pasan sin disminuir la velocidad entre la pobre gente de todas las edades que va a caminar o correr, y que mirándolos resignados se corren a un costado del camino permitiendo que estos vándalos pasen sin respeto, llenándolos de tierra, y lo peor, los chicos jugando alrededor.

En cualquier momento lamentaremos algo, qué duda cabe?.

No hay una sola acción preventiva por ningún sitio, ni patrulleros o personal dentro del parque o por las calles en las que hacen sus picadas y producen los desmanes a toda hora.

Los llamados al 911 no funcionan, aunque hay que hacerlos permanentemente para que queden asentados, la única respuesta que dan es “ahora mando al móvil”, eso significa que en algún momento la camioneta policial se dignara a “pasar”, sin siquiera parar a estacionarse para controlar la situación y solo decir que “pasaron”.

Como se soluciona esto?, debemos los vecinos de la ciudad presentar un amparo preventivo, llevar nuestro reclamo a las autoridades del gobierno provincial?.

No tienen tomados de rehenes, nos estropean la salud y la calidad de vida mientras nuestro reclamos mueren en la mesa o en los escritorios municipales ante un “no podemos hacer nada”.

Todas explicaciones banales: “ no, porque imagínese señor/a si la policía los persigue se pueden caer y después”. Desde la noche del 1-8-2020, el 911 nos dijo que solo atiende “emergencias”, que hay que llamar al centro de monitoreo por cámaras, llamamos allí, atiende un señora y nos dice: “ si, aquí los estoy viendo”, bueno le decimos “hagan algo”, no señor/a no podemos hacer nada. En todo este tiempo, nada cambió. Se agravó!

Pero nosotros sí podemos pagar los impuestos y observar la inoperancia y la falta de decisión política de terminar con esto, no pueden hacer nada?, claro que pueden!!!.

Aquí les van una serie de ideas que se pueden convertir en ordenanzas o medidas si tienen un poco de voluntad, algo de sentido común, y un uso de razón adecuado para comprender que este no es una tema menor, no es que “hay otras prioridades”.

Hace más de 10 años que pasa!!, no es un problema de falta de personal abocado a los controles del covid 19, esto es una prioridad!!, urgente!!!, hagan algo ya!, como lo quieren entender?.

Para solucionar este problema debe involucrarse toda la comunidad, estaciones de servicio, talleres de motos, negocios de venta de motos y repuestos, autoridades municipales/policiales, y toda la comunidad en general, tenemos que generar una ola de repudio y rechazo social a estas practicas tan amañadas hasta que no puedan ser aceptados circulando en ningún sitio. Tenemos que lograr que en 9 de julio se pueda vivir en paz como lo fue siempre antes de esto!!, este es un delito principal contra la salud publica!!.

No conocemos todos, a todos nos molesta esto a sobremanera, no puede ser que lo único que se hace es mirar para el costado o para otro lado, dejar que pasen y levantarse a la madrugada a tomar mate en silencio y desvelado porque quien se despierta con este sobresalto difícilmente vuelva a dormir en paz otra vez.

Se acercan días de calor, luego primavera y verano, qué piensan que va a pasar si no se actúa inmediatamente y en forma consistente a lo largo del año con controles preventivos exhaustivos?.

Qué dice la ley nacional de transito 2449 en el articulo 77?:

ARTICULO 77. — CLASIFICACIÓN. Constituyen faltas graves las siguientes:

a) Las que violando las disposiciones vigentes en la presente ley y su reglamentación, resulten atentatorias a la seguridad del tránsito;

b) Las que:

1. Obstruyan la circulación.

2. Dificulten o impidan el estacionamiento y/o la detención de los vehículos del servicio público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.

3. Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad.

c) Las que afecten por contaminación al medio ambiente;

d) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo;

e) La falta de documentación exigible;

f) La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente;

g) Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados a hacerlo;

h) No cumplir con lo exigido en caso de accidente;

i) No cumplir, los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos y escuelas de conducción, con lo exigido en la presente ley y su reglamentación;

j) Librar al tránsito vehículos fabricados o armados en el país o importados, que no cumplan con lo exigido en el Título V;

k) Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido;

l) Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la estructura vial.

Un grupo de vecinos decidimos suscribirnos en un grupo y acercarles una serie de posibles medidas, sugerencias, consideraciones a tener en cuenta, un llamado a la toma de conciencia y un “basta” al “no podemos hacer nada”.

1: Ordenanza municipal de prohibición de venta de combustible a estas motos ilegales.

2: cerrar y controlar el acceso de esta motos al parque las 24 hs.

3: secuestro y destrucción de estas motos en cuanto se detienen en los sitios a los que concurren a juntarse.

4: identificar los talleres que hacen estos trabajos e informarles que dé continuar con estas prácticas serán clausurados y/o multados

5: Talleres de educación vial en las escuelas en todos los niveles.

6: Utilizar las motos policiales para control de patente, escapes, cascos y licencia de conducir en los recorridos que hacen.

7: Establecer controles fijos en la zona del parque y en el acceso principal a la ciudad en fines de semana

8: Establecer un incentivo en el pago de patentes etc. a quienes pongan la motocicleta en situación legal.

9: realizar cursos de actualización y capacitación por parte del personal municipal/policial, asignado a esta tarea.

10: premiar a este personal por el logro de objetivos con incentivos de diversa índole.

La ciudad cuenta con una 50.000 habitantes, que por unos pocos, ven sus derechos avasallados y sus vidas alteradas, por el flagelo que provocan motocicletas ilegales… y peligrosas….

Esperemos que esta presentación pueda ayudar a hacer “algo”, a quienes dicen que no pueden hacer “nada”.

Einstein decía que es imposible modificar un situación desde el mismo nivel de conciencia desde el cual la situación fue creada!.

BASTA!!. A firmar, y procurar entre todos los adhieren, un cambio.