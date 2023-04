Tres años de prisión en suspenso en Juicio Abreviado piden a imputado de los cheques de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’

Este viernes 28, como ocurre desde hace décadas a fines de abril, se realizará la Asamblea de Delegados de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno de Nueve de Julio, en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

El encuentro, suma previamente un hecho trascendente y poco conocido.

El juicio que se desarrolla en los Tribunales de Mercedes, causa 48049, a tres ex-directivos de la CEyS ‘Mariano Moreno’ por fraude a la administración pública donde se investiga una estafa con tres cheques de la Cooperativa por $5.598.000 a octubre 2015, está próximo a ser ventilado en la etapa oral y público.

Pero se supo en estas horas que el fiscal de la causa antes de hacer el pedido ante el Tribunal de una condena, convocó a los imputados y les propuso un ‘Juicio Abreviado’.

Es una instancia por la cual mediante un acuerdo entre las partes del proceso – imputados, defensor y fiscal – se evita realizar la etapa de juicio oral y se pone fin al proceso.

El acuerdo que le propuso la Fiscalía a Omar Malondra fue condenarlo a una pena de prisión de tres años, en suspenso. De ser aceptada, se eleva al Tribunal el pedido y si éste lo entiende como justo (por lo general sí) se firma la conclusión del proceso. Lo de suspenso es porque debe cumplirse con una serie de requisitos que de no hacerlo, va a prisión.

De lo contrario el juicio se ventilara, será público, se podrá filmar y transmitir y vendrá una instancia de apelaciones, o no.

La noticia horas antes a la Asamblea de Delegados de la CEyS ‘Mariano Moreno’, abrió otros debates.

La legitimación de representación del máximo referente.

Algunos delegados, han adelantado que no concurrirán porque no quieren verse involucrados con quien ha sido condenado. Y si bien no hay sentencia firme, que el Fiscal le proponga una pena de prisión, es porque surge de la causa prueba suficiente para la condena; y mostrarse al lado de quien demostró que no actuó correctamente con los bienes de la cooperativa, no puede ser acompañado. ‘Me ahorro el disgusto y no voy’, afirmó un convocado para el viernes a la noche como Delegado de la Lista Celeste.

Volviendo a los Tribunales de Mercedes, quedó demostrado que hubo delito – por lo menos para el Fiscal-. Que se ocasionó un perjuicio patrimonial importante a la Cooperativa – De Todos – en definitiva a la comunidad en su conjunto. Y pone de resalto que la administración de bienes ajenos debe ser transparente, lo que aquí no ha sucedido ya que se comprobaron una serie de ilícitos que incluyen al Banco Credicoop que impulsó una investigación en Buenos Aires de estafa con una compra de un bien que se pagó y nunca se pudo retirar de la aduana. Se perdieron muchos, muchos dólares.

Este hecho grave, seguramente gravitara en la Asamblea de Delegados de la Cooperativa de este viernes, ya que tácita o expresamente se le hará ver a la Lista Celeste, un hecho muy gravitante en perjuicio de la Cooperativa a la cual quieren gobernar. Su mentor tiene una condena por mal manejo de los fondos cooperativos y no actuó solo. Fue avalado por muchos de los que estarán esa noche en el Salón Blanco.

Para el representante de la sociedad, el Fiscal, no hay dudas, hubo dolo, por eso el pedido de condena.

Y varios, no estarán cómodos en su asiento, por ello ya algunos dijeron de no ir, por entender que a la condena social, ahora está la de la justicia, en expectativa.