“Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”: presentaron el lema de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján

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La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires presentó oficialmente el lema y la estampa que identificarán la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, prevista para el primer fin de semana de octubre. La consigna elegida para esta edición será “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, un mensaje que busca transmitir el sentido de comunión y fraternidad que caracteriza a esta histórica manifestación religiosa.

Desde la organización explicaron que el lema refleja “el espíritu de un pueblo que, cada octubre, transforma los caminos hacia Luján en una expresión viva de unidad”, donde personas de diferentes edades, historias y realidades comparten un mismo recorrido movidas por la fe y la devoción a la Virgen de Luján.

Asimismo, destacaron que el mensaje de este año invita a reconocer que, al llegar al Santuario y ponerse bajo el amparo de la Patrona de la Argentina, las diferencias quedan de lado para dar paso a una fraternidad más profunda entre los peregrinos.

Como parte de la preparación espiritual para la peregrinación, la estampa oficial y la oración inspirada en el lema comenzarán a distribuirse en parroquias, comunidades y distintos puntos del país. La iniciativa busca acompañar el camino previo de los cientos de miles de fieles que cada año participan de la caminata, junto con los voluntarios que brindan asistencia sanitaria, logística y de apoyo a lo largo del recorrido.

En los próximos días, la organización anticipó que difundirá el cronograma completo de la peregrinación, con información sobre el recorrido, los horarios de salida y las recomendaciones sanitarias y de seguridad para quienes decidan participar.

Más de cinco décadas de historia

La Peregrinación Juvenil a Luján nació el 25 de octubre de 1975, cuando alrededor de 30.000 jóvenes caminaron desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”.

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por sacerdotes para convocar a los jóvenes en un contexto social complejo se convirtió con el paso de los años en una de las expresiones de fe más importantes de la Argentina. Actualmente, cada primer fin de semana de octubre, la Ruta Nacional 7 recibe a cientos de miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del país, quienes renuevan una tradición que ya supera el medio siglo de historia.