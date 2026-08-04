La Provincia realizará un censo hortiflorícola para actualizar el mapa productivo tras 20 años

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha el Censo Hortiflorícola 2026, una iniciativa impulsada en forma conjunta por los ministerios de Desarrollo Agrario y de Economía con el objetivo de obtener un diagnóstico actualizado del sector, luego de dos décadas sin un relevamiento integral.

El operativo comenzará el 1° de septiembre y se desarrollará durante 60 días, con la posibilidad de extenderse un mes más para completar aquellos casos pendientes. La iniciativa abarcará explotaciones hortícolas y florícolas de más de un centenar de municipios bonaerenses, donde esta actividad representa un componente clave para el abastecimiento de alimentos, la generación de empleo y el desarrollo regional.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó que el relevamiento no solo permitirá obtener estadísticas precisas, sino también “visibilizar una producción que muchas veces permanece invisibilizada”. En tanto, el ministro de Economía, Pablo López, señaló que el nuevo censo brindará información oficial actualizada para diseñar políticas específicas que mejoren la producción y comercialización hortiflorícola.

El trabajo de campo estará a cargo de una estructura integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, capacitadores y especialistas en sistemas de información geográfica. El relevamiento recogerá datos sobre superficie cultivada, especies producidas, sistemas de riego, infraestructura, comercialización, maquinaria, mano de obra y características socioeconómicas de los productores, entre otros aspectos.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de productores hortícolas y florícolas del país y cuenta con más de 50 mercados concentradores, mientras que las exportaciones del complejo hortícola alcanzan los 260 millones de dólares, con productos como papa, ajo y cebolla entre los principales envíos al exterior.

Según explicaron las autoridades, el nuevo censo permitirá medir las profundas transformaciones registradas en los últimos veinte años, entre ellas el crecimiento de los cultivos bajo cubierta, la incorporación de nuevas tecnologías, el avance de la agroecología y los cambios sociales y económicos que atravesó el sector.

La información obtenida servirá para elaborar un diagnóstico actualizado que facilite la planificación, implementación y evaluación de programas destinados al fortalecimiento de la actividad hortícola y florícola, considerada estratégica para el desarrollo productivo de la provincia. Además, el operativo se desarrollará bajo el marco de la Ley Provincial 14.998, que garantiza el carácter obligatorio del relevamiento y el resguardo del secreto estadístico de los datos aportados por los productores.