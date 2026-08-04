Ignacio Zavaleta pidió a los senadores “patriotismo” antes del tratamiento de la reforma a la Ley de Tierras

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En la antesala del tratamiento en el Senado de la Nación de las modificaciones a la Ley de Tierras, el dirigente de Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, hizo pública una carta abierta dirigida a los senadores nacionales, en la que les pidió actuar con “patriotismo” y votar en defensa del territorio argentino.

Zavaleta informó además que presentó un nuevo reclamo formal como ciudadano argentino, al considerar que la iniciativa representa una decisión de fuerte impacto para el futuro del país.

“Ante el riesgo de que los senadores aprueben las modificaciones a la Ley de Tierras, envié nuevamente una demanda como ciudadano argentino con pleno derecho. Aunque sé que las decisiones probablemente se tomen a espaldas de los argentinos, considero que es mi obligación patriótica exigir respeto por la Constitución Nacional sobre la que juraron”, manifestó.

En la carta abierta, el dirigente sostiene que la votación excede el tratamiento de una ley económica y representa una definición sobre la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, afirma que los legisladores deberán decidir si honran el juramento prestado sobre la Constitución Nacional o avalan una reforma que, según su postura, podría afectar el control del territorio argentino.

Asimismo, advierte que la eliminación de determinados límites previstos en la legislación vigente podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros, especialmente en zonas consideradas estratégicas, por lo que solicita el rechazo total del proyecto.

Finalmente, Zavaleta convocó a los senadores a priorizar “los intereses permanentes de la Nación” por encima de cualquier presión política o partidaria y recordó que “la historia juzgará” el sentido de cada voto. La carta concluye con un pedido expreso para que la Cámara Alta rechace la reforma de la Ley de Tierras.