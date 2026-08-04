martes, agosto 4, 2026
15 C
Nueve de Julio
martes, agosto 4, 2026
15 C
Nueve de Julio
General

Ignacio Zavaleta pidió a los senadores “patriotismo” antes del tratamiento de la reforma a la Ley de Tierras

El dirigente de Unión de Usuarios Viales difundió una carta abierta dirigida a los integrantes de la Cámara Alta y presentó un nuevo reclamo como ciudadano argentino. Solicitó que rechacen las modificaciones a la Ley de Tierras y respeten el juramento realizado sobre la Constitución Nacional. En la antesala del tratamiento en el Senado de la

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En la antesala del tratamiento en el Senado de la Nación de las modificaciones a la Ley de Tierras, el dirigente de Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, hizo pública una carta abierta dirigida a los senadores nacionales, en la que les pidió actuar con “patriotismo” y votar en defensa del territorio argentino.

Zavaleta informó además que presentó un nuevo reclamo formal como ciudadano argentino, al considerar que la iniciativa representa una decisión de fuerte impacto para el futuro del país.

“Ante el riesgo de que los senadores aprueben las modificaciones a la Ley de Tierras, envié nuevamente una demanda como ciudadano argentino con pleno derecho. Aunque sé que las decisiones probablemente se tomen a espaldas de los argentinos, considero que es mi obligación patriótica exigir respeto por la Constitución Nacional sobre la que juraron”, manifestó.

En la carta abierta, el dirigente sostiene que la votación excede el tratamiento de una ley económica y representa una definición sobre la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, afirma que los legisladores deberán decidir si honran el juramento prestado sobre la Constitución Nacional o avalan una reforma que, según su postura, podría afectar el control del territorio argentino.

Asimismo, advierte que la eliminación de determinados límites previstos en la legislación vigente podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros, especialmente en zonas consideradas estratégicas, por lo que solicita el rechazo total del proyecto.

Finalmente, Zavaleta convocó a los senadores a priorizar “los intereses permanentes de la Nación” por encima de cualquier presión política o partidaria y recordó que “la historia juzgará” el sentido de cada voto. La carta concluye con un pedido expreso para que la Cámara Alta rechace la reforma de la Ley de Tierras.

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6303

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR