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La Municipalidad busca operario de retroexcavadora

La Dirección de Recursos Humanos abrió una convocatoria para incorporar un operario con experiencia en el manejo de maquinaria vial. Los interesados deberán enviar su currículum al correo [email protected] con el asunto "RETRISTA"

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La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Nueve de Julio informó la apertura de una búsqueda laboral destinada a incorporar un retrista, un operario especializado en el manejo de la retropala o retroexcavadora, maquinaria vial fundamental para la ejecución de tareas de mantenimiento, movimiento de suelo, apertura y limpieza de zanjas, nivelación de terrenos y otras obras de infraestructura que se desarrollan en el ámbito urbano y rural.

Desde el municipio señalaron que el requisito excluyente para postularse es contar con experiencia comprobable en el manejo de máquinas viales, dado que el puesto demanda conocimientos técnicos y práctica en la operación segura de este tipo de equipos.

Quienes deseen participar de la convocatoria deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto del mensaje la palabra “RETRISTA”.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad para fortalecer los servicios y el mantenimiento de la infraestructura pública, incorporando personal capacitado para desempeñar tareas esenciales en distintos frentes de trabajo.

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