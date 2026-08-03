La Municipalidad busca operario de retroexcavadora

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La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Nueve de Julio informó la apertura de una búsqueda laboral destinada a incorporar un retrista, un operario especializado en el manejo de la retropala o retroexcavadora, maquinaria vial fundamental para la ejecución de tareas de mantenimiento, movimiento de suelo, apertura y limpieza de zanjas, nivelación de terrenos y otras obras de infraestructura que se desarrollan en el ámbito urbano y rural.

Desde el municipio señalaron que el requisito excluyente para postularse es contar con experiencia comprobable en el manejo de máquinas viales, dado que el puesto demanda conocimientos técnicos y práctica en la operación segura de este tipo de equipos.

Quienes deseen participar de la convocatoria deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto del mensaje la palabra “RETRISTA”.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad para fortalecer los servicios y el mantenimiento de la infraestructura pública, incorporando personal capacitado para desempeñar tareas esenciales en distintos frentes de trabajo.