Multitudinario recibimiento para Valentín “Colo” Barco en 25 de Mayo: emoción, reconocimientos y un mensaje para los jóvenes

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La ciudad de 25 de Mayo vivió una jornada inolvidable con el regreso de Valentín “Colo” Barco, quien fue recibido por una multitud tras su participación con la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA. Vecinos de todas las edades colmaron las calles para brindarle su reconocimiento al futbolista nacido en la ciudad, en una celebración marcada por la emoción, los homenajes y el orgullo de toda la comunidad.

El recibimiento comenzó en la Rotonda La Mulita, donde cientos de personas aguardaron la llegada del jugador. Desde allí, una extensa caravana de automóviles y motocicletas acompañó el recorrido por el acceso Lebensohn, avenida 36 y calle 9 hasta el Palacio Municipal. A bordo de una camioneta de Defensa Civil, Barco saludó permanentemente a los vecinos que se acercaron con banderas, camisetas y aplausos para expresar su cariño.

Reconocimiento institucional

La actividad central se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde el intendente Ramiro Egüen encabezó el acto oficial. En ese marco, el jefe comunal entregó a Valentín Barco el decreto que lo declara Personalidad Destacada en el Deporte del Partido de 25 de Mayo, una distinción impulsada por el Departamento Ejecutivo y aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

Como parte de los homenajes, el artista local Luciano Bontempo le obsequió una caricatura especialmente realizada para la ocasión, reflejando el reconocimiento y el afecto de toda la comunidad hacia el joven futbolista.

Un reencuentro cargado de emoción

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se produjo cuando Barco se reencontró de manera sorpresiva con su abuela, oriunda de la localidad de Agustín Mosconi, a quien no veía desde hacía siete años. El abrazo entre ambos emocionó a los presentes y se convirtió en una de las imágenes más significativas del homenaje.

Orgullo para todo el distrito

Durante el acto, el intendente Egüen destacó el sentido de pertenencia del futbolista y agradeció su decisión de regresar a la ciudad para compartir el reconocimiento con los vecinos.

“Queremos agradecerte por haber venido a tu pueblo natal junto a tu familia. Todo un pueblo te estaba esperando y estamos verdaderamente orgullosos de que seas veinticinqueño, de tu humildad y de que hayas querido saludar a toda tu gente”, expresó.

Por su parte, Valentín Barco manifestó la emoción que sintió al reencontrarse con sus raíces.

“Es una alegría enorme porque nací acá, hice toda la escuela primaria y empecé a jugar al fútbol en esta ciudad. Que todo el pueblo me reciba de esta manera es algo increíble”, afirmó.

El jugador también dejó un mensaje dirigido a los más jóvenes, alentándolos a perseguir sus objetivos con esfuerzo y perseverancia.

“Venimos de una familia muy humilde y siempre luchamos por nuestros sueños. Representar a la Selección y jugar un Mundial es lo máximo para un futbolista. A los chicos les digo que nunca dejen de esforzarse y que nada les parezca imposible”, señaló.

Un cierre junto a la gente

La celebración concluyó con Barco y las autoridades municipales saludando desde el balcón del Palacio Municipal a la multitud reunida frente a la plaza principal. Minutos después, el futbolista descendió para acercarse a los vecinos, firmar camisetas, sacarse fotografías y devolver personalmente el afecto recibido en una jornada que quedará grabada en la memoria de los habitantes de 25 de Mayo como un merecido homenaje a uno de los grandes representantes deportivos de la ciudad.