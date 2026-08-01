Las motos más rápidas de la zona vuelven a acelerar este domingo en el Autódromo de 9 de Julio

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El Autódromo nuevejuliense “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” volverá a convertirse este domingo en el escenario de la velocidad con la realización de una nueva fecha de Picadas de Motos, que había sido suspendida semanas atrás debido a las condiciones climáticas. La jornada marcará el regreso de las motos más rápidas de la región a la pista nuevejuliense y promete un importante marco de público.

La actividad comenzará temprano con la apertura del autódromo a las 8:00, mientras que las pruebas libres se iniciarán desde las 9:30. Durante toda la jornada, pilotos y equipos competirán en distintas categorías, ofreciendo un espectáculo de gran nivel para los aficionados a la velocidad.

Además de la actividad deportiva, el evento contará con invitados especiales, categorías exhibición, premios y sorteos, música durante toda la jornada, stands de ventas y un completo servicio de cantina, con el objetivo de brindar una propuesta integral para quienes se acerquen al circuito.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense destacaron que se trabajó intensamente para dejar todo listo luego de la postergación, con el propósito de recibir en las mejores condiciones a pilotos, equipos y espectadores, dando continuidad al calendario de actividades previsto para el autódromo, que este año celebra su 56° aniversario.

El valor de la entrada general será de 12.000 pesos y la organización espera una importante convocatoria de público para disfrutar de una jornada donde la velocidad volverá a ser la gran protagonista.