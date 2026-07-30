Presentan un proyecto para limitar al 15% la compra de tierras bonaerenses por parte de extranjeros

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Diputados bonaerenses de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fija un tope del 15% a la titularidad extranjera tanto en el conjunto del territorio provincial como en cada uno de los 135 municipios.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, quienes sostienen que la propuesta responde al proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional respecto de la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Según explicaron los autores, el objetivo es preservar recursos considerados estratégicos y fortalecer los mecanismos de control sobre la propiedad de la tierra. Para ello, el texto propone la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, que permitirá relevar la titularidad de los inmuebles y garantizar la identificación de los beneficiarios finales en las operaciones inmobiliarias y societarias.

La iniciativa también incorpora un régimen especial para las denominadas “zonas de protección territorial estratégica”. Allí se incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios destinados a la agricultura familiar.

En esos casos, cualquier operación de compraventa que involucre a personas o sociedades extranjeras deberá contar con autorización previa. Además, el proyecto contempla la posibilidad de rechazar transacciones cuando puedan afectar la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la regulación busca compatibilizar la inversión privada con la protección de los recursos naturales y el desarrollo territorial de la provincia.

El proyecto ingresó a la Legislatura bonaerense y deberá ser tratado en las comisiones correspondientes antes de su eventual debate en el recinto.