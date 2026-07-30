Chacabuco avanza hacia la creación de una línea de colectivos municipal con apoyo de la Provincia

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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó este jueves la ciudad de Chacabuco para mantener una reunión de trabajo con el intendente Darío Golía, en el marco de un proyecto estratégico que busca crear una línea de colectivos municipal destinada a mejorar la conectividad entre barrios, localidades y sectores productivos del distrito.

La iniciativa apunta a ampliar el acceso al transporte público para vecinos y vecinas, garantizando una mejor movilidad hacia los lugares de trabajo, estudio y atención de servicios, además de fortalecer el desarrollo de las distintas localidades del partido.

Durante el encuentro, Marinucci destacó la importancia de avanzar con políticas públicas que acompañen el crecimiento de los municipios. “Durante muchos años nuestros pueblos crecieron alrededor del ferrocarril. Hoy el desafío es garantizar esa misma conectividad con un sistema de transporte público que llegue donde la gente vive, trabaja y estudia. No se trata solamente de un colectivo: es generar oportunidades, impulsar el desarrollo de cada localidad y garantizar derechos”, afirmó el ministro.

Asimismo, recordó que el proyecto comenzó a trabajarse durante el año pasado y valoró el compromiso de la gestión municipal. “Darío tuvo la templanza de respetar los tiempos que requiere un proyecto de estas características, con estudios, planificación y una mirada de largo plazo. Hoy estamos mucho más cerca de que Chacabuco cuente con un recorrido de transporte público pensado para las necesidades de su comunidad”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Darío Golía agradeció el respaldo del Ministerio de Transporte y del Gobierno bonaerense para concretar una iniciativa de fuerte impacto local. “Este proyecto demuestra el compromiso de la Provincia con los municipios. El transporte público es estratégico para el desarrollo de Chacabuco porque mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, facilita la movilidad cotidiana, favorece la integración de las localidades y también contribuye a ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad”, expresó.

En el marco de la jornada, el Ministerio de Transporte bonaerense también entregó al Municipio 30 cascos para motociclistas y 30 bicicletas que serán destinadas a fortalecer las políticas locales de seguridad vial y promover formas de movilidad más sustentables.

Con estas acciones, la cartera provincial continúa acompañando a los municipios con herramientas, planificación e inversiones orientadas a mejorar el transporte público, reforzar la seguridad vial y ampliar las oportunidades de desarrollo para las comunidades bonaerenses.

De la actividad participaron además la senadora bonaerense por la Cuarta Sección, Valeria Arata; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; los directores Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi, Gonzalo Maldonado y Julio Perdiguero, junto a integrantes del gabinete municipal.