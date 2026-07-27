Misión consular española atenderá trámites en Bolívar a fines de noviembre

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Los ciudadanos españoles residentes en Bolívar y en la demarcación consular tendrán la posibilidad de realizar distintos trámites sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires, gracias a la llegada de una misión consular prevista para fines de noviembre.

Según hizo saber a Cadena Nueve, Adolfo Gerardo Sardon Santos, consejero del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, la atención se llevará a cabo de manera tentativa el 25 de noviembre en la oficina del Viceconsulado de Bolívar.

Durante la jornada se podrán gestionar la renovación de pasaportes, el alta de matrícula consular y la declaración de conservación de la nacionalidad española, trámites de gran importancia para los ciudadanos españoles de la región.

Desde la organización recordaron que es obligatorio solicitar un turno con anticipación, trámite que podrá realizarse hasta el 30 de octubre a través del enlace habilitado para tal fin.

Se recomienda a los interesados efectuar la reserva dentro del plazo establecido para garantizar la atención durante la visita de la misión consular, cuya fecha definitiva será confirmada oportunamente.